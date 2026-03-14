tvnet
Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru ekranı 2026! Sağlık Bakanlığı 2026 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası tercih başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru ekranı 2026! Sağlık Bakanlığı 2026 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası tercih başvuruları ne zaman?

15:0714/03/2026, Cumartesi
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 2026 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için başvuru süreci merak ediliyor. Uzman tabip, tabip ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalar noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

Sağlık personelinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için gözler açıklanacak takvime çevrildi. 2026 yılı kura sürecinde binlerce sağlık çalışanı tercih başvurusu yaparak atama sonuçlarını bekleyecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI TERCİH TARİHLERİ

16.03.2026 - 25.03.2026 (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacak.

Kura başvurusunu iptal etmek isteyen adaylar, 26.03.2026 - 13.04.2026 (saat 18.00’e kadar) tarihleri arasında EKİP üzerinden elektronik ortamda başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal eden adaylar, bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

Başvuru değerlendirme sonuçları, tebligat yerine geçmek üzere EKİP üzerinden açıklanacaktır. Başvurusu uygun görülmeyen adaylar, ret gerekçelerine elektronik ortamda itiraz edebilecek olup; alınan itirazların incelenmesi neticesinde sonuçları EKİP üzerinden açıklanacaktır.


SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Kura, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü çekilecek. Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

