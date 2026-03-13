EYT'yi Kıl Payı Kaçırana Yeni Formüller Sıralandı: 1999 Sonrası Sigortalılara Erken Emeklilik Altın Tepside

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kıl payı kaçıran milyonlarca kişi için yeni bir fırsat doğdu. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılacak borçlanma işlemleriyle eksik prim günlerini tamamlayan sigortalılar, erken emeklilik hayaline bir adım daha yaklaşabiliyor. 2026 yılına ait güncel maliyetler ve başvuru detayları ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
EYT’den yararlanamayan ancak emeklilik için gün sayanlar için kritik süreç başladı. Eksik prim günlerini tamamlamak isteyen sigortalılar için borçlanma formülleri yeniden gündeme gelirken, 2026 yılına ilişkin maliyet hesapları ve avantajlı seçenekler dikkat çekiyor.
2026 yılına girilmesiyle birlikte asgari ücretteki artış ve mevzuat değişiklikleri, emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşın borçlanma maliyetlerini doğrudan etkiledi. 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olan 33.030 TL brüt asgari ücret ve bazı borçlanma türlerinde prim oranının %32'den %45'e yükseltilmesi, ödenecek rakamlarda değişiklikler yaşandı.
İşte 2026 yılı güncel borçlanma ve ihya rakamları:
Kadın Doğum Borçlanması: Prim Oranı Değişmedi
Kadın sigortalılar için doğum borçlanmasında uygulanan %32 prim oranı korunmuştur. Ancak asgari ücret artışı nedeniyle maliyetler yükselmiştir:
Günlük En Düşük: 352,32 TL
1 Çocuk (720 Gün): 253.670,40 TL
2 Çocuk (1440 Gün): 507.340,80 TL
Erkek Askerlik Borçlanması ve Memur Ücretsiz İzinleri
Yeni düzenleme ile askerlik borçlanması ve 5434 sayılı Kanun kapsamındaki memurların ücretsiz izin borçlanmalarında oran %45'e yükseltilmiştir.
Günlük En Düşük: ~495,45 TL (Asgari ücretin brüt günlük tutarının %45'i üzerinden hesaplanır)
18 Ay (540 Gün) Askerlik: Yaklaşık 267.543 TL (Oran artışı nedeniyle maliyet önceki yıla göre %40'ın üzerinde artmıştır)
Bağ-Kur'luya İhya (Durdurulan Günlerin İhyası)
Bağ-Kur borçluları için en kritik değişiklik ihya oranında yaşandı. Daha önce asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanan ihya bedeli, artık %45 prim oranı ile tahsil edilmektedir.
Aylık İhya Tutarı: 14.863,50 TL
Günlük İhya Bedeli: ~495,45 TL
Yurt Dışı Hizmet Borçlanması
Yurt dışı borçlanmasında oran zaten %45 olarak uygulanmaktaydı. 2026 asgari ücretiyle birlikte maliyetler güncellendi:
Günlük En Düşük: 495,45 TL
Aylık Borçlanma: 14.863,50 TL
Eğitim, Staj ve Çıraklık Süreleri
Staj ve çıraklık dönemindeki sürelerin borçlanılmasına yönelik mevcut yasada bir değişiklik bulunmamaktadır; bu süreler hala malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında borçlanılamamaktadır. Ancak borçlanma kapsamındaki avukatlık stajı veya doktora süreleri için de %45'lik yeni oran geçerli hale gelmiştir.
2026 yılındaki bu yüksek maliyetlerden kaçınmak isteyenlerin, her yıl sonu olduğu gibi başvurularını güncelleme öncesi yapmaları kritik önem taşıyor.
Bu rakamların emeklilik tarihinize etkisini hesaplamak için SGK Emeklilik Robotu üzerinden kişisel verilerinizle sorgulama yapmayı unutmayın. Daha detaylı bilgi ve resmi başvurular için e-Devlet SGK Borçlanma Sayfası üzerinden işlemlerinizi başlatabilirsiniz.