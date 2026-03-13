HAVA KALKANI! Dünyanın en fazla hava savunma sistemine sahip ülkeleri 2026: Türkiye kaçıncı sırada?

Küresel güvenlik dengeleri değişirken ülkelerin savunma kapasiteleri de yakından takip ediliyor. World Population Review tarafından yayımlanan 2026 araştırmasına göre, ülkelerin hava savunma sistemleri; bütçe büyüklüğü, teknolojik altyapı ve tehditlere karşı reaksiyon hızına göre değerlendirildi. Açıklanan listede dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri sıralanırken, Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti.

1 /20 Savunma teknolojileri alanındaki yatırımlar ülkelerin askeri gücünü doğrudan etkiliyor. World Population Review tarafından hazırlanan 2026 raporunda, hava savunma sistemleri açısından dünyanın en güçlü ülkeleri açıklandı. Radar teknolojileri, erken uyarı sistemleri ve savunma bütçeleri gibi kriterlerin dikkate alındığı listede Türkiye’nin son yıllardaki yükselişi öne çıktı.

2 /20 İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemlerine sahip 20 ülkesi; 20 ENDONEZYA NASAMS, Oerlikon Skyshield | Bölgesel savunma sistemleri.

3 /20 19- MISIR S-300VM, Buk-M2 | Rus ve yerel sistemlerle donatılmış.

4 /20 18- BREZİLYA Pantsir-S1 | Orta menzilli savunma kapasitesi.

5 /20 17- PAKİSTAN HQ-9, LY-80 | Çin yapımı sistemlerle desteklenen savunma.

6 /20 16- İRAN Bavar-373, S-300 | Yerel olarak geliştirilen ve ithal edilen sistemler.

7 /20 15- AVUSTRALYA NASAMS, Aegis | Bölgesel tehditlere yönelik modern savunma.

8 /20 14- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ THAAD, Patriot | Körfez bölgesinde güçlü savunma altyapısı.

9 /20 13- SUUDİ ARABİSTAN Patriot PAC-3, THAAD | Gelişmiş balistik füze savunması.

10 /20 12- İNGİLTERE Sky Sabre, Aster 30 | Bölgesel savunma için etkili sistemler.

11 /20 11- GÜNEY KORE THAAD, Cheongung II | Bölgesel tehditlere yönelik çok katmanlı savunma.

12 /20 10- ALMANYA MEADS, Patriot | Avrupa savunma sistemlerinin geliştirilmesine katkı.

13 /20 9- JAPONYA Patriot PAC-3, Aegis Ashore | Balistik füze tehditlerine karşı savunma.

14 /20 8- İTALYA Aster 30 SAMP/T | Avrupa ortaklığıyla geliştirilen savunma kapasitesi.

15 /20 7- FRANSA Aster 30 SAMP/T | Hızlı ve etkili hava savunma sistemi.

16 /20 6- TÜRKİYE S-400 Triumph, Hisar-A/O+ | Modern savunma sistemleri.

17 /20 5- HİNDİSTAN S-400 Triumph, Akash | Çok katmanlı savunma altyapısı.

18 /20 3- ÇİN HQ-9, HQ-19 | Gelişmiş balistik füze savunma yetenekleri.

19 /20 2- ABD THAAD, Patriot PAC-3 | Balistik füzeler ve uçaklara karşı etkili savunma.