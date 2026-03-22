İstanbul Fatih'te iki bina çöktü: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Bir vatandaş enkazdan çıkarıldı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki bina çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalar devam ediyor. Göçük altında kalan bir kişi kurtarıldı.
22 Mart, Pazar
Fatih'te Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Arama çalışması yapılıyor
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Ekipler, göçükte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Bir kişi sağ çıkarıldı
Bölgede güvenlik önlemi alınırken, göçük altında kalan 1 kişinin çıkarıldığı öğrenildi.
