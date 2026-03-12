Yeni torba yasada müjde! Emekli ikramiyelerinde artış, gençlere istihdam, ucuz ev ve bedelli askerlik

Yeni ‘Torba Yasa’ düzenlemesiyle milyonları ilgilendiren başlıklarda değişiklik planlanıyor. Emekli bayram ikramiyesinin artırılması, genç istihdamını teşvik edecek destekler, depremzedelere yönelik uygun koşullu konut adımları ve bedelli askerlikte iyileştirmeler paketin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Düzenlemenin Meclis takvimi netleşirken detaylar merak konusu oldu.
AK Parti, emeklilere ikramiye artışı, genç istihdamı desteği, depremzedelere konut imkanı ve bedelli askerlik düzenlemeleri gibi mali iyileştirmeler içeren yeni bir torba kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis'e sunmayı planlıyor. Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması planlanıyor. 18-25 yaş arası gençleri istihdam eden işverenlere 6 ay boyunca ücret ve prim desteği sağlanması öngörülüyor.
Depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşlara peşin 484 bin lira ile ev alabilme imkanı sunulacağı duyuruldu. Bedelli askerlikten yararlanma ve ödeme şartlarına ilişkin bazı düzenlemelerin de pakette yer alması bekleniyor.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ ARTACAK
Planlanan kanun teklifiyle emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Bu kapsamda 17,8 milyon emeklinin ikramiyesinde yapılacak artış için etki analizi de çıkarılıyor. Ortaya çıkacak verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılacak değerlendirmelerden sonra teklif Meclis Başkanlığına sunulacak. Teklifte, daha önce açıklanan ve gençlerin istihdamının teşvik edilmesi için 18-25 yaş arası gençleri istihdam eden işverenlere 6 ay boyunca ücret ve prim desteği sağlanmasını öngören hükümlerin yer alması bekleniyor.
484 BİN LİRA İLE EV ALABİLMELERİNE İMKANI
Ayrıca deprem ve afet konutlarının hak sahiplerine teslimi kapsamında bazı teknik düzenlemelerin de torba yasada bulunacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen haftalarda deprem bölgesinde inşa edilen konutların ödeme planıyla ilgili yeni bir müjde açıklamıştı. Erdoğan depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşların peşin 484 bin lira ile ev alabilmelerine imkan sağlanacağını duyurmuştu.
BEDELLİ ASKERLİK
Bu düzenlemeyle ödemelerin uzun vadeye yayılması ve taksitlerin vatandaşın ödeme gücüne göre belirlenmesi planlanıyor. Ayrıca depremzedelerin barınma sürecinin kalıcı şekilde çözülmesi amaçlanıyor. Edinilen bilgilere göre, bedelli askerlikten yararlanma ve ödeme şartlarına ilişkin bazı düzenlemelerin de bu pakette olması bekleniyor. Bedelli askerlik yılbaşında 333 bin liraya çıkmıştı. Vergi düzenlemeleri ve bedelli askerlikle ilgili ödemelerin de vatandaşın lehine iyileştirilmesi için değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığının verimsiz vergi istisna ve muafiyetlerini kaldırma politikası çerçevesinde bazı kurumlara tabii vergi mükellefliklerinin kaldırılması da öngörülüyor.