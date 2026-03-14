Galatasaray, Başakşehir’i 3-0 mağlup etti: Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 7 oldu | ÖZET

21:5614/03/2026, Cumartesi
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir’i konuk etti. Karşılaşma Galatasaray’ın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Singo, Osimhen ve Renato Nhaga’den geldi. Galatasaray - Başakşehir maç özeti haberimizde.

Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında sahasında RAMS Başakşehir’i ağırladı.


İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında sarı-kırmızılılar dakika 57’ Singo, dakika 66’ Osimhen ve 84'te Nhaga ile 3 gol bularak galibiyete yürüdü. 


Başakşehir'de Festy Ebosele dakika 56'da ikinci sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Lider Galatasaray bu sonuçla puanını 64’e çıkararak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkardı. 


Başakşehir ise 42 puanla 6. sırada yer aldı. 


GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Başakşehir maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


