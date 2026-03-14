İZSU 14 MART SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER





Karabağlar Su Kesintisi Detayları

Karabağlar ilçesinde bugün geniş kapsamlı kesintiler yaşanıyor. Ali Fuat Cebesoy, Basın Sitesi, Doğanay, Esenlik, Refet Bele, Reis, Tahsin Yazıcı ve Vatan mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle saat 11:44 ile 22:00 arasında yaklaşık 10 saatlik uzun bir kesinti öngörülüyor. Ayrıca Devrim mahallesinde saat 14:34'e kadar 5 saat, Peker, Selvili ve Yunus Emre mahallelerinde ise 14:21'e kadar 4 saatlik kesinti uygulanacak. Bahar ve Gülyaka bölgelerinde ise arıza giderilerek suyun 12:28 civarında verilmesi planlanıyor.

Bayındır Bölgesinde Enerji Kaynaklı Kesinti

Bayındır ilçesinde yer alan Çırpı Cami, Hasköy, İbrahimçavuş, Mektep ve Necati Uza mahallelerinde, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Saat 09:00'da başlayan ve yaklaşık 7 saat sürmesi beklenen kesintinin saat 16:00 sularında sona ermesi bekleniyor.



