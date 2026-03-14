7 saat su kesintisi! İzmir'de bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 14 Mart 2026 Cuma günü İZSU su kesintisi programı!

13:16 14/03/2026, Cumartesi
İzmir genelinde planlı ve arıza kaynaklı çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda su kesintisinin etkili olacağı ilçeler ve kesinti bitiş saati belli oldu. Peki, İzmir'de 14 Mart 2026 Cuma günü sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar.

İzmirliler planlı su kesintisi programı hakkında bilgi almak istiyor. Açıklanan programda; bugün bazı mahallelerde sular kesiliyor. Peki İzmir'de nerede sular kesik, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU'nun duyurduğu ilçeler, mahalleler ve saat aralığı...

İZSU 14 MART SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER


Karabağlar Su Kesintisi Detayları

Karabağlar ilçesinde bugün geniş kapsamlı kesintiler yaşanıyor. Ali Fuat Cebesoy, Basın Sitesi, Doğanay, Esenlik, Refet Bele, Reis, Tahsin Yazıcı ve Vatan mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle saat 11:44 ile 22:00 arasında yaklaşık 10 saatlik uzun bir kesinti öngörülüyor. Ayrıca Devrim mahallesinde saat 14:34'e kadar 5 saat, Peker, Selvili ve Yunus Emre mahallelerinde ise 14:21'e kadar 4 saatlik kesinti uygulanacak. Bahar ve Gülyaka bölgelerinde ise arıza giderilerek suyun 12:28 civarında verilmesi planlanıyor.

Bayındır Bölgesinde Enerji Kaynaklı Kesinti

Bayındır ilçesinde yer alan Çırpı Cami, Hasköy, İbrahimçavuş, Mektep ve Necati Uza mahallelerinde, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Saat 09:00'da başlayan ve yaklaşık 7 saat sürmesi beklenen kesintinin saat 16:00 sularında sona ermesi bekleniyor.


Bergama ve Narlıdere Mahalleleri

Bergama'da Fatih mahallesinde Şehit Yaşar Özsürücü Caddesi'ndeki ana boru arızası sebebiyle 14:00'e kadar sürecek 4 saatlik bir kesinti bulunuyor. Zafer mahallesinde ise 12:15'te sona erecek 2 saatlik bir çalışma yürütülüyor. Narlıdere ilçesinde ise Atatürk, Çamtepe, Ilıca ve 2. İnönü mahallelerinde branşman arızası nedeniyle saat 11:55 ile 13:55 arasında 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.


Bornova ve Menemen Durumu


Bornova Evka 3 mahallesinde branşman arızası ve vana kapatılması nedeniyle saat 10:40 ile 11:40 arasında kısa süreli 1 saatlik bir kesinti yaşanmıştır. Menemen Esatpaşa mahallesindeki ana boru arızası çalışması ise gece saat 00:30 itibarıyla tamamlanarak bölgeye su verilmeye başlanmıştır.



Çiğli, İzmir - Atatürk, Esentepe, İzKent


Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat

Konum: Atatürk Mahallesi, Esentepe Mahallesi, İzKent Mahallesi

Sebep: Elektrik arızası

