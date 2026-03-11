10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: 10 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim camiasında gözler yeni öğretmen atamalarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 10 bin öğretmen ataması ile ilgili süreç yakından takip edilirken, Yusuf Tekin’den önemli açıklamalar geldi. Bakan Tekin, MEB Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilen adayların Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimini tamamlamalarının ardından atamalarının gecikmeden yapılacağını duyurdu.
Öğretmen adaylarının merakla beklediği 10 bin öğretmen ataması ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında, Yusuf Tekin yaptığı açıklamada MEB Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilecek adayların Milli Eğitim Akademisi eğitimini tamamladıktan sonra atamalarının yapılacağını belirtti.
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, akademi eğitimini tamamlayan adaylar için 10 bin öğretmen ataması ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Akademide hazırlık eğitimi alan öğretmen adaylarının ne zaman atanacağına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene yapılacak. Evet, her sene alacağız" ifadelerini kullandı.
MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI EĞİTİM KAYITLARI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adaylarına yönelik kayıt kılavuzu yayımlandı. Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları, 23 Mart 2026 tarihinde pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden ilan edilecek.
Hazırlık eğitimine kabul edilen adayların kesin kayıt hakkı kazandıkları eğitim ve uygulama merkezine, kayıt takviminde belirtilen tarihlerde ve kılavuzda belirtilen evraklarla şahsen başvurmaları gerekiyor. Şahsen kayıt başvurusu yapmasına engel mücbir sebebi bulunan adaylar, noter onaylı vekâlet yoluyla kayıt işlemini yaptırabilecek.
Adayların başvuru formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler, eğitim ve uygulama merkezlerinde oluşturulan kayıt kabul komisyonları tarafından incelenecek. İstenen belgeleri tam olarak ibraz edenlerin kayıtları yapılacak, belgelerinde eksiklik görülenlerin kayıtları yapılmayacak.
Hazırlık eğitimi 13 Nisan'da başlayacak Hazırlık eğitimine kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, 23 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Kayıt başvuruları 25 Mart'ta başlayıp 3 Nisan 2026 saat 17.00'de sona erecek.
Yedek adaylardan kayıt hakkı kazananların listesi 7 Nisan'da açıklanacak, kayıtlar ise 8 Nisan'da başlayıp 10 Nisan saat 17.00'de tamamlanacak.
Hazırlık eğitimi, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacaktır.