MEB bursluluk sınavı başvurusu bitti mi? İOKBS sınavı 2026 ne zaman?

Maddi destekle eğitimini sürdürmek isteyen binlerce öğrenci ve velinin beklediği bursluluk sınavı için takvimi işliyor. 2026 yılı bursluluk sınavı başvuruları 9 Şubat ile 11 Mart 2026 tarihleri arasında alındı. İşte, MEB İOKBS bursluluk sınav tarihi.
Milli Eğitim Bakanlığının sınav uygulama takvimini duyurmasının ardından, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yeniden gündeme geldi. 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınav için başvuru süreci ve sınav tarihi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte MEB İOKBS bursluluk sınav takvimi.
İOKBS başvuruları bitti mi?
Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin işlemleri, okul müdürlükleri tarafından 13 Mart 2026 saat 17.00’ye kadar sistem üzerinden onaylandı. Süresi içinde gerekli belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları geçerli sayılmayacak.
Bursluluk sınavı 2026 ne zaman yapılacak?
2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilecek.
Sınav, her yıl olduğu gibi aynı gün ve eş zamanlı olarak uygulanacak.