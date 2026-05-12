Bir Alman riyakarlığı: Yamal'ı hedef gösteren Barcelona Teknik Direktörü Flick'in 'Katar' hezeyanı gündemde

Hüseyin Berk
19:1612/05/2026, Salı
Dün Katar'a Dünya Kupası verilmesini eleştiren Flick, bugün Filistin'e destek veren futbolcusunu hedefe koydu.
İspanya'nın köklü kulübü Barcelona, bu sezon lig şampiyonluğunu kazandı. Müslüman futbolcu Lamine Yamal, kutlamalara Filistin bayrağıyla katıldı. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, "Yamal’ın Filistin bayrağı açması hoşuma gitmedi. Biz sadece futbol oynuyoruz." diyerek oyuncusunu hedef gösterdi. Aynı Flick, dört yıl önce Katar'da düzenlenen Dünya Kupası hakkında futbolla alakasız açıklamalarda bulunmaktan geri durmamıştı.

İspanya birinci futbol ligi La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Barcelona'nın 18 yaşındaki Müslüman futbolcusu Lamine Yamal, kutlamalar sırasında otobüs üzerinde Filistin bayrağı dalgalandırdı.

Bir Alman riyakarlığı: Hansi Flick

Yamal'ın Filistin bayrağı sallaması hakkında konuşan Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick,
"Bu konular genelde hoşlanmadığım mevzular. Onla konuştum ve ‘Eğer bunu yapmak istiyorsan bu senin kararın, yeterince büyüksün. 18 yaşındasın’ dedim. Bence biz futbol oynuyoruz, insanların bizden ne beklediğini görebilirsiniz."
diye konuştu.

Alman teknik adamın bu sözleri, dört yıl önce Katar'da düzenlenen Dünya Kupası hakkındaki açıklamalarını akıllara getirdi.

Bugün Filistin'deki soykırıma ses çıkaran oyuncusunu 'insanlar bizden futbol bekliyor' diyerek hedef gösteren Flick, 2022'de Müslüman bir ülkede düzenlenen organizasyona nefret kusmuştu.
20 Eylül 2022'de konuşan Flick,
"Dünya Kupası'nı Katar'a vermek doğru muydu? Bu soru çok uzun zaman önce "Hayır!" olarak cevaplanmalıydı. Gerçek şu ki, söz konusu insan hakları ve sürdürülebilirlik olduğunda Katar'da pek çok şey doğru değil"
ifadelerini kullanmış ve futbolla alakasız açıklamalarda bulunmaktan geri durmamıştı.
İsrail'in Gazze'deki soykırımı konusunda ağzını bıçak açmayan Flick,
"Eğer Dünya Kupası'nı kazanırsak, Katar'da kutlamayacağız."
demişti.

Almanya Milli Takımı da 'eşcinselliğin sembolünü kaptanlık pazubendi olarak takmalarına müsaade edilmemesi' gerekçesiyle, Japonya maçı öncesinde çekilen takım fotoğrafında ağızlarını kapatmıştı.

Flick'in futbolcularının bu 'siyasi' tutumuna desteği de bugün gelinen noktadaki riyakarlığının en açık örneği...



