İran'la ilgili Şi'ye rest çeken Trump'tan çıkış: Rusya-Ukrayna savaşı yakında bitecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürüttükleri müzakere görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. İran konusunda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in yardımına ihtiyacı olmadığını düşündüğünü ifade eden Trump, Rusya-Ukrayna savaşına da değindi. Söz konusu savaşın yakında biteceğini ifade eden Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında Rusya’nın Donbas’ı alması konusunda bir anlaşma olmadığını da kaydetti.
ABD ile İran arasında sancılarla dolu müzakere görüşmeleri sürüyor.
Her iki taraf da görüşmelerini Pakistan aracılığıyla sürdürürken son duruma ilişkin ABD Başkanı Donald Trump açıklamada bulundu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu hafta Pekin'de yapacağı görüşmeye odaklanan Trump, İran konusunda kendisine ihtiyacı olmadığını ifade etti.
İran’ın nükleer silaha sahip olmasının söz konusu olmadığını belirten ABD Başkanı, "Biz oyun oynamayız. Onlar nükleer silaha sahip olamayacaklar." dedi.
Hürmüz Boğazı’nda uyguladıkları ablukanın yüzde 100 etkili olduğunu öne süren Trump, "Öyle ya da böyle, her şey çok iyi sonuçlanacak. İranlı liderler ya doğru olanı yapacaklar, ya da biz bu işi sonuna kadar götüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de konuştu.
Savaşın yakında biteceğini ifade eden ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında Rusya’nın Donbas’ı alması konusunda bir anlaşma olup olmadığı sorusuna da "Hayır" cevabını verdi.
