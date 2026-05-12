Antalya'da Uzay Buluşması

Akdeniz Bölgesi'nin eğitim merkezlerinden Antalya'da bu hafta çok özel bir etkinlik gerçekleşti. Türkiye'nin uzay ajansı bünyesinde görev yapan ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever, kentteki öğrencilerle yüz yüze geldi. Organize edilen programda, geleceğin mühendisleri ve araştırmacılarıyla bir araya gelen Atasever, uzay bilimlerine dair birikimini gençlerle paylaştı. Buluşma, öğrencilerin uzay teknolojilerine olan ilgisini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir etkinlik dizisinin parçası olarak planlandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Organizasyonu

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen buluşma, şehrin çeşitli okullarından gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide, Atasever kariyer yolculuğunu ve uzay eğitim sürecini detaylarıyla aktardı. Öğrenciler, astronotluk mesleğinin gerektirdiği fiziksel ve zihinsel koşullar hakkında merak ettikleri soruları yöneltti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilimsel etkinlikler çerçevesinde desteklediği program, genç nesillerin STEM alanlarına yönelmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin İkinci Astronotu

Türkiye Uzay Ajansı çatısı altında seçilen ikinci astronot olan Tuva Cihangir Atasever, ülkemizin uzay çalışmalarındaki öncü isimlerinden biri konumunda bulunuyor. Alper Gezeravcı'nın ardından göreve başlayan Atasever, uzay eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil ediyor. Havacılık ve uzay mühendisliği alanındaki akademik birikimini pratik deneyimlerle birleştiren Atasever, özellikle genç kuşaklar için önemli bir rol model olarak görülüyor. Görev süreci boyunca edindiği tecrübeleri aktaran astronot, uzay araştırmalarının ülke gelişimi açısından taşıdığı stratejik öneme değindi.

Gençlere İlham Veren Buluşma