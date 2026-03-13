ÖSYM tarafından 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2026-YKS) başvuru işlemleri 12 Mart saat 23.59’da sona erdi. YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS sınavına kaç kişinin başvurduğunu açıkladı.

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bu yıl 2.425.560 adayın başvurduğunu belirterek,"TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşacak sınav süreci yaklaşırken adaylarımızın yoğun bir hazırlık dönemi içinde olduğunu, büyük bir emek ve fedakârlık gösterdiğini biliyoruz.

Sevgili gençler, Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizlerin nitelikli, güçlü ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yükseköğretim ortamında eğitim alabilmeniz için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni imkânlar sunan programlar açıyor, mevcut programlarımızı güçlendiriyor; dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleyen alanları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam ediyoruz.

Hayatınızda önemli bir eşik olduğunu bildiğimiz bu sürecin verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum. Emek veren tüm adaylarımıza gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

YKS 2026 SINAV TARİHLERİ: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?

TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi 10.15, 165 dakika

AYT 21 Haziran 2026 Pazar 10.15, 180 dakika

YDT 21 Haziran 2026 Pazar 15.45, 120 dakika

