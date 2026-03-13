ÖSYM pazar günü üç sınav düzenleyecek

"Pazar günü düzenlenecek sınavlar, hem adayların bireysel mesleki geleceğini şekillendirmesi hem de eğitim ve sağlık sistemine nitelikli insan gücünü karşılayacak olması dolayısıyla ülkemiz için önem arz etmektedir. Sınavlara hazırlıklarımızı bu bilinçle tamamladık. Emniyet görevlisi dahil 15 bin 613 görevli sınavlarda görev yapacak. Sınavlara başvuran 369 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 784 aday bu haktan yararlandı. Hükümlü veya tutuklu olarak bulunan 4 aday sınavlara katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 4 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim"