Milli Eğitim Bakanlığı ek atama sonuçlarını açıkladı

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atamalar, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak tarihi itibarıyla görevlerine başlamıştı. ‘Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu’ kapsamında yapılan atama sonrasında boş kalan pozisyonlara, bu atama döneminde başvurusu onaylanan adaylardan puan üstünlüğü esas alınarak 144 sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Adayların, atama sonuçlarına pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak erişebileceği belirtildi.