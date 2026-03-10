Milli Eğitim Akademisinde 13 Nisan'da başlayacak hazırlık eğitimine ilişkin program yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Akademisince yayımlanan programın içeriğinde, hazırlık eğitimi sürecinde yürütülecek dersler ile ölçme ve değerlendirme esaslarına yer verildi.

Hazırlık eğitimi programında uygulama temelli öğrenme yaklaşımı esas alınırken öğretmen adaylarının kapsamlı bir uygulama süreciyle mesleğe hazırlanması hedefleniyor.

Hazırlık eğitimi programı onar haftalık dört dönemden oluşacak.

Bu kapsamda ortak dersler üç dönem halinde planlandı.

Eğitimde hak ve sorumluluklar, insan ve öğrenme, medya, toplum ve eğitim, program okuryazarlığı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, dijital içerik ve materyal geliştirme, eğitim sürecinin yönetimi, eğitimde yapay zeka uygulamaları ve kapsayıcı eğitim gibi başlıklarda dersler yer alıyor.

Uygulamalı dersler ise ilk dönemden başlayarak üç dönem haftada birer gün, 4. dönem ise tamamen uygulamayı kapsayacak.





Not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekecek

Hazırlık eğitimi sürecinde adayların başarıları hem teorik hem de uygulamalı dersler üzerinden değerlendirilecek.

Teorik derslerde her ders için en az iki yazılı sınav yapılacak ve başarı için not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekecek.

Ayrıca programa göre, atamaya esas başarı puanının teorik derslerin not ortalamasının yüzde 40'ı ile uygulamalı derslerin not ortalamasının yüzde 60'ının toplanmasıyla hesaplanacak.

Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programına "https://akademi.meb.gov.tr/www/milli-egitim-akademisi-hazirlik-egitimi-programi-yayimlandi/icerik/135/tr" internet adresinden ulaşılabilecek.











