Ramazan Bayramı öncesi sosyal yardımlar yatacak mı? Evde bakım maaşı, SED ve doğum yardımı ne zaman yatacak? 2026 Mart ödeme günleri

Sosyal yardım ödemeleri hangi tarihlerde yatırılıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın uyguladığı sosyal destek programları belirli bir takvime göre gerçekleştiriliyor. Buna göre yaşlı ve engelli aylıkları her ayın başında, genellikle ayın 5’inde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Çocukların aile ortamında desteklenmesini amaçlayan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri çoğunlukla ayın 15’inde yapılırken, evde bakım maaşı ise ay ortasından başlayarak ayın son günlerine kadar illere göre farklı tarihlerde yatırılıyor. Doğum yardımı ödemeleri ise genel olarak ayın 26’sında gerçekleştiriliyor.