Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Zonguldak Çaycuma Saltukova 150/250.000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Söz konusu proje kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 112 ve 3+1 nitelili 38 adet olmak üzere toplam 150 adet konut arasından konut belirleme kurası çekilecek. İşte Zonguldak Çaycuma Saltukova sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 23 Mart – 17 Nisan 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası'nın tüm şubelerinde imzalanacak olup, projenin Temerküz Şubesi T.C. Ziraat Bankası Saltukova/Zonguldak Şubesi’dir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır.