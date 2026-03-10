UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya geliyor.
RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Kritik müsabakayı İspanyol hakem Gil Manzano yönetiyor.
Galatasaray’da eksik isim bulunmazken, 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Noa Lang, Victor Osimhen ve teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde rövanş maçında görev yapamayacaklar.
İngiliz temsilcisinin kadrosunda tek eksik ise sakatlığı bulunan Alexander Isak olacak.