iOS 27 güncellemesi ile hangi özellikler gelecek, neler değişecek?

Yeni Apple Intelligence özellikleri, iPhone Fold için güncellemeler ve daha fazlası iOS 27 ile birlikte geliyor. Macrumors'un haberine göre, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelini eylül ayında piyasaya sürmesi planlanıyor. Cihazın iPhone Fold adını taşıması mümkün. Söylentilere göre cihaz, kapalıyken 5.5 inç ekrana, kitap gibi açıldığında ise 7.8 inç ekrana sahip olacak.

Daha büyük bir ekrana sahip ve aynı zamanda katlanabilen bir iPhone, iOS tarafında önemli güncellemeler gerektirecek. Bu nedenle iOS 27, daha büyük ekranlar için tasarlanmış yeni arayüzler ve deneyimler oluşturmaya odaklanacak.

iPhone Fold, iPhone ile iPad arasında bir cihaz gibi çalışacak, ancak iPadOS yerine iOS kullanacak ve iPad uygulamalarını desteklemeyecek.