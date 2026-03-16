Apple, iPhone kullanıcı deneyimini daha esnek ve kişisel hale getirmeyi hedefleyen iOS 27 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor. Yeni sürümle birlikte sistem görünümünde önemli değişiklikler yapılırken, kullanıcıların cihazlarını kendi kullanım alışkanlıklarına göre daha ayrıntılı biçimde özelleştirmesine imkan tanınacak. Ana ekran düzeni, kontrol merkezi ve bildirim yönetimi gibi temel alanlarda daha gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri sunulması bekleniyor. İşte iOS 27 çıkış tarihi ve güncelleme ile gelecek yenilikler.
Bu yıl ‘iPhone Fold’u piyasaya sürmeyi planlayan Apple, bu yeni donanım mimarisini desteklemek amacıyla iOS 27 işletim sistemini tamamen özelleştirilmiş bir arayüzle sunacak. İşte yapay zeka entegrasyonundan uydu özelliklerine kadar Apple'ın yeni yol haritası.
iOS 27 güncellemesi ne zaman tanıtılacak?
Apple yeni yazılım sürümlerini geleneksel olarak WWDC etkinliğinde tanıtıyor. Şirketin iOS 27 sürümünü Haziran ayında düzenlenecek geliştirici konferansında duyurması bekleniyor. Yeni sürümün beta test sürecinin ardından Eylül ayında yayınlanması öngörülüyor.
iOS 27 güncellemesi ile hangi özellikler gelecek, neler değişecek?
Yeni Apple Intelligence özellikleri, iPhone Fold için güncellemeler ve daha fazlası iOS 27 ile birlikte geliyor. Macrumors'un haberine göre, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelini eylül ayında piyasaya sürmesi planlanıyor. Cihazın iPhone Fold adını taşıması mümkün. Söylentilere göre cihaz, kapalıyken 5.5 inç ekrana, kitap gibi açıldığında ise 7.8 inç ekrana sahip olacak.
Daha büyük bir ekrana sahip ve aynı zamanda katlanabilen bir iPhone, iOS tarafında önemli güncellemeler gerektirecek. Bu nedenle iOS 27, daha büyük ekranlar için tasarlanmış yeni arayüzler ve deneyimler oluşturmaya odaklanacak.
iPhone Fold, iPhone ile iPad arasında bir cihaz gibi çalışacak, ancak iPadOS yerine iOS kullanacak ve iPad uygulamalarını desteklemeyecek.
Açıldığında iPhone, iki uygulamanın yan yana çalışmasını destekleyen iPad benzeri bir düzen sunacak. Apple’ın birçok iPhone uygulamasında ekranın sol tarafında yan paneller yer alacak ve Apple, geliştiricilere uygulamalarını yeni düzene kolayca uyarlayabilmeleri için araçlar sağlayacak.
Apple’ın iPhone Fold için çoğu katlanabilir telefon üreticisinden daha geniş bir tasarım kullandığı ve iPad benzeri 4:3 en-boy oranına sahip olacağı söyleniyor. Telefon kapalıyken ise şu anda kullandığımız iOS sürümüne benzeyen standart bir iPhone arayüzü olacak.
Apple Intelligence sürümündeki Siri’yi iOS 26.4 ile almamız gerekiyordu, ancak Apple geliştirme sürecinde hâlâ sorunlar yaşıyor. Siri şu anda beklendiği gibi çalışmıyor ve kullanıma hazır değil. Yeni Siri özelliklerinin bir kısmı ya da tamamı iOS 27’ye ertelenebilir, ancak iOS 26.5 ile bazı yeniliklerin gelme ihtimali de bulunuyor. Tam olarak neyin ne zaman geleceği biraz belirsiz çünkü iOS 27’nin ChatGPT, Claude veya Gemini gibi çalışan bir sohbet botu sürümüne sahip Siri’yi de içermesi bekleniyor.
Tüm yeni Siri özellikleri tek seferde gelebilir ya da önce Apple Intelligence güncellemesi sunulup sohbet işlevleri daha sonraki bir iOS 27 güncellemesine bırakılabilir.
Apple, bazı yeni Siri özellikleri için Google ile iş birliği yapıyor ve Siri’nin sohbet botu işlevi dahil bazı özelliklerde Google’ın Gemini ekibiyle birlikte geliştirilen özel bir yapay zeka modelini kullanmayı planlıyor.