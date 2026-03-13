Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında nişanlı gençlere yardım yapılacağı açıklanmıştı. Evlilik hazırlığında olan gençlerin beklediği gün geldi. Projeye başvurular 13 Mart Cuma günü itibarıyla başlayacak ve 31 Mart’ta sona erecek. Peki, 500 bin TL çeyiz desteği başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler, kimler faydalanabilir? İşte, TDV 500 bin TL çeyiz desteği başvuru ekranı ve İki İnsan Bir Hayat projesi hakkında detaylı bilgiler…

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde “İki İnsan Bir Hayat” projesi hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edilmesi kapsamında başlatılan projeyle, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi, evlilik masraflarının azaltılması ve aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.







Projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvurularını Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapacak. Kişisel bilgilerinizi girerek sisteme üye olun ve e-posta adresinizi doğrulayın. Aktif dönem için başvuru formunu doldurun ve belgeleri sisteme yükleyin. 500 BİN TL ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI







Başvuru yapmadan önce aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Zorunlu Belgeler T.C. Kimlik Kartı (Ön ve Arka Yüzü) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Mezuniyet Belgesi Öğrenci Belgesi Çalışma Belgesi (Sigortasız çalışanlar için) İcra Dosyası Belgesi (İcra borcu olanlar için) Tapu Bilgileri Sorgulama Adıma Tescilli Araç Sorgulama Adli Sicil Kaydı İkametgâh Belgesi 4A Hizmet Dökümü Opsiyonel Belgeler (Varsa yüklemeniz katkı sağlar) Fakirlik Belgesi Engelli Raporu































Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar, 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak. Projeden faydalanmaya hak kazanan ve nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak.



Projeye dahil olan çiftlerin, evlilik öncesinde “Evlilik Okulu” başlığı altında düzenlenecek seminerlere katılımı sağlanacak. Bu eğitimlerle çiftlerin aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanmaları, karşılaşabilecekleri sorunlara karşı donanım kazanmaları ve kuracakları yuvaların sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefleniyor. Gençlerin yuva kurmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, Vakfın “bagis.tdv.org” web sitesi üzerinden katkıda bulunabilecek.





81 ilde uygulanacak proje kapsamında; yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek verilecek. Başta ev eşyaları olmak üzere çeşitli ihtiyaçları karşılanacak. Gençlerin yuva kurmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, Vakfın “bagis.tdv.org” web sitesi üzerinden katkıda bulunabilecek.



