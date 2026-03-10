Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar, 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Avantajı elde eden Aslan'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mario Lemina kaydetti.

Lig aşamasında rakibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, yine aynı skorla sahadan zaferle ayrılmayı başardı.

Sarı-kırmızılılarda sarı kart gören Davinson Sanchez cezalı duruma düştü. Rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te Anfield'da oynanacak.





GALATASARAY - LIVERPOOL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış, Lang, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, MacAllister, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Ekitike.





MAÇTAN DAKİKALAR

7' Galatasaray, Mario Lemina'nın golü ile maçta öne geçiyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Victor Osimhen'in kafa ile indirdiği topta ön direkte Mario Lemina yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

16' Alexis Mac Allister'ın pasında Florian Wirtz ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutu kaleci Uğurcan Çakır çeldi.

24' Galatasaray Davinson Sanchez ile ikinci gole yaklaşıyor. Gabriel Sara'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda köşeye giden topu son anda kaleci Giorgi Mamardashvili kornere çelmeyi başardı.

41' Hugo Ekitike'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Milos Kerkez'in kafayla indirdiği topta Florian Wirtz'in etkisiz kafa vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

İKİNCİ YARI

46' Dominik Szoboszlai'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır çelmeyi başardı.

47' Sağ tarafta Milos Kerkez'in kullandığı uzun taçta savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Alexis Mac Allister'ın yarım vole vuruşu az farkla yandan auta gitti.

56' Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası sol çaprazda dar açıdan kaleye gönderdiği şut yan ağlarda kaldı.

62' Ceza sahası sağ çaprazda Noa Lang'ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda içeri çevirdiği topta Ibrahima Konate'nin uzaklatırmadığı topu arka direkte Victor Osimhen topu ağlara gönderdi fakat pozisyon ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

66' Liverpool Hugo Ekitike ile gole çok yaklaşıyor. Barış Alper Yılmaz'ın geriye gönderdiği hatalı pasında araya giren Hugo Ekitike Davinson Sanchez'den sıyrılıp bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Hugo Ekitike ceza sahası sol çaprazdan topun dibine girip yaptığı aşırtma vuruşu kaleci Uğurcan Çakır koluyla topu kornere çelmeyi başardı.

71' Ibrahima Konate'nin golü potansiyel elle oynama nedeniyle VAR sistemi tarafından incelendi. İnceleme sonucunda Ibrahima Konate'nin topu elle oynaması nedeniyle gol iptal edildi.

84' Victor Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Andrew Robertson'ın müdahalesi ile top kornere çıktı.





GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇ SONUCU





GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Liverpool maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

- Galatasaray taraftarından Osimhen'i duygulandıran koreografi

Sarı-kırmızılı taraftarların, hazırladığı koreografi Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i duygulandırdı.

Müsabaka öncesinde kuzey tribününde gerçekleştirilen koreografide, Osimhen'in çocukken kaybettiği annesinin resmine yer verildi. Görselde Galatasaray forması giyen Osimhen, Nijerya'da zor şartlarda yaşayan çocuk halinin elinden tutmuş şekilde resmedildi. Koreografide Osimhen için "Biz aileyiz ve aile her şeydir." yazısı yer aldı.

Seremoniden sonra koreografinin düzenlendiği tribünün önüne giden Osimhen'in duygulandığı görüldü.

- Liverpool'a "Cehennem" göndermesi

Galatasaray taraftarı, İngiliz temsilcisi için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni "Cehenneme" benzetti.

Sarı-kırmızılı taraftarların 1990'ların başında Manchester United'ı ağırladığı maçla gündeme gelen "Welcome to hell" tezahüratına atıfta bulunuldu. Taraftarlar, doğu tribününde, "Dünya burada cehennemde buluştu. Cehenneme hoş geldiniz" yazılı pankart açtı.

Ayrıca güney tribününde Liverpool'un "Asla yalnız yürümeyeceksin" tezahüratına göndermeyle, "Sami Yen cehenneminde yalnızsın." pankartı yer aldı.





- Fatih Terim tribünde

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Liverpool mücadelesini statta izledi.

RAMS Park'a gelen Terim, ailesiyle birlikte mücadeleyi locadan seyretti.





- Yaklaşık 40 bin bayrak dağıtıldı

Galatasaray yönetimi, Liverpool müsabakası için taraftarlara sarı-kırmızılı bayrak dağıttı.

RAMS Park'ta etkileyici bir atmosfer oluşturmak isteyen kulüp yönetimi, mücadele öncesinde Galatasaraylı taraftar için ayrılan her koltuğa birer bayrak bıraktı. Stadı tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak güzel bir görüntü oluşturdu.





- Lemina'nın ilk golü en kritik maçta geldi

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.





Bu sezon 8'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 32. resmi maçına çıkan Lemina, 7. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü atmış oldu.





Mario Lemina, ayrıca kariyerindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti.





- Uğurcan, karşı karşıya Ekitike'ye geçit vermedi

Sarı-kırmızılıların milli kalecisi Uğurcan Çakır, maçın 65. dakikasında yaptığı kurtarışla takımının skor üstünlüğünü korumasında başrolü oynadı.





Barış Alper Yılmaz'ın orta sahada geri pasında araya giren Hugo Ekitike, Davinson Sanchez'den sıyrılarak sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Zamanında çıkarak açıyı kapatan Uğurcan, rakibinin şutunda koluyla müdahale ettiği topun ağlara gitmesini önledi.





- Liverpool'un golü VAR'dan döndü

İngiliz temsilcisinin bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.





Mücadelenin 72. dakikasında Dominik Szoboszlai'nin soldan kullandığı korner sonrasında ceza alanında oluşan karambolde Ibrahima Konate'nin vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Gol kararı veren Fransız hakem Jesus Gil Manzano, VAR'daki incelemeyi bekledi.





Gil Manzano, VAR odasındaki vatandaşı Guillermo Cuadra Fernandez'in uyarısıyla monitöre gitmeden pozisyonda elle oynama olduğunu belirterek golü geçersiz saydı.





- Sağ bek başlayan Singo, maçı orta sahada bitirdi

Galatasaray'da mücadeleye ilk 11'de sağ bek olarak başlayan Wilfried Singo, yapılan taktik değişikliğin ardından orta saha oynadı.





Teknik direktör Okan Buruk, 1-0 önde oldukları maçın 77. dakikasında sol açık Noa Lang ile orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı kenara alırken, yerlerine Yunus Akgün ve Roland Sallai'yi sürdü.





Bu değişikliğin ardından maça sağ kanat başlayan Barış Alper Yılmaz sol kanada, sağ bek başlayan Singo ise orta sahaya geçti. Sallai sağ bek, Yunus ise sağ kanatta görev yaptı.





- İngiliz takımlarına son 6 maçın 5'inde kaybetmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı son 6 müsabakada 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.





Sarı-kırmızılı ekip, son 3 sezonda İngiltere temsilcilerinden Manchester United ve Liverpool ile ikişer, Tottenham ve Manchester City ile birer kez karşılaştı.





2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği rakibiyle iç sahada 3-3 berabere kaldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi normal sezonunda Tottenham ile karşılaşan "Cimbom" sahasındaki müsabakayı 3-2 kazandı.





Galatasaray, bu sezon ise "Devler Ligi"nde sahasında Liverpool, deplasmanda da Manchester City ile karşılaştı. Taraftarı önünde Liverpool'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu.





Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ikinci kez konuk ettiği Liverpool'u aynı skorla geçerek İngiliz takımlarına karşı iyi performansını sürdürdü.





- İngiliz takımlarını konuk ettiği son 10 maçın 9'unda yenilmedi

Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı iç sahada gösterdiği iyi performansa Liverpool maçını kazanarak devam etti.





Sarı-kırmızılılar, çoğunluğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere sahasında İngiliz takımlarıyla yaptığı 14 müsabakada 6. galibiyet aldı. Beş müsabaka beraberlikle sonuçlanırken, 3 de yenilgi yaşadı.





İngiliz takımlarını konuk ettiği son 10 Avrupa kupası maçının sadece 1'ini kaybeden Galatasaray, 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.





- Liverpool’a karşı iyi performansı sürüyor

Galatasaray, İngiltere'nin köklü takımlarından Liverpool ile yaptığı maçlarda iyi sonuç alma geleneğini devam ettirdi.





Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4. kez eşleşti ve 6. müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 3. galibiyetini elde etti. Söz konusu rekabette Liverpool sadece 1 kez kazanabildi. İki karşılaşma ise berabere bitti.





Sarı-kırmızılı takım, Liverpool ile iç sahada yaptığı 4. maçta yine yenilmedi. “Cimbom” rakibini konuk ettiği müsabakalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. "Cimbom" bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.





- Son 11 iç saha maçında sadece 1 kez yenildi

Galatasaray, Avrupa kupalarında iç sahada yaptığı son 11 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.





Sarı-kırmızılı ekip, 6’sı Şampiyonlar Ligi'nde, 5'i ise UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere çıktığı son 11 iç saha maçında 7. kez kazandı. Galatasaray, bu sürede 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran "Cimbom" rakiplerinin 16 golüne engel olamadı.





İç sahada golcü bir performans sergileyen Galatasaray, son 14 iç saha maçının 8'inde 3 ve üstü gol buldu.





- Avrupa'da son 21 müsabakanın 14'ünde bileği bükülmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 21 müsabakanın 14’ünde yenilmedi.





Sarı-kırmızılı takım, 11'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 10'u ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son 21 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.





- Galibiyet üçlüsü Osimhen'den

Mücadelenin ardından klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü Victor Osimhen başlattı.





Sarı-kırmızılı futbolcular, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından galibiyeti ultrAslan'ın bulunduğu kuzey tribünü önüne giderek kutladı. Omuz omuza veren futbolcular, taraftarlarla marşlar söyledi.





Sevincin ardından iç saha maçlarında klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü taraftarın isteğiyle Osimhen yaptırdı.





Ayrıca maçın son anlarında sakatlanan Osimhen, bitiş düdüğünün ardından bir süre yerde kaldı. Galatasaray sağlık ekibinin müdahala ettiği yıldız santrfor, ayağa kalkarak sevince katıldı.





- Okan Buruk, taraftarın isteğini geri çevirmedi

Teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından tribünleri terk etmeyen taraftarın isteğini geri çevirmedi.





ultrAslan, maçın bitmesinin ardından soyunma odasına giden Okan Buruk'un sahaya dönmesi için uzun süre tezahürat yaptı. Taraftarın isteği üzerine sahaya dönen tecrübeli teknik adam, kale arkasına giderek "üçlü" çektirdi.





Taraftarlar, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." tezahüratıyla Okan Buruk'u uğurladı.





Sarı-kırmızılı futbolseverler, daha sonra maçın adamı seçilen Mario Lemina'ya tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.









UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU SONUÇLARI



