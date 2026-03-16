Trump'tan 'Hürmüz operasyonu' çıkışı: Dahil olan ülkeler belki hedef olmak istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin bugüne kadar İran’da 7 bin hedefi vurduğunu belirterek, İran’a ait 100’den fazla geminin ise batırıldığını açıkladı.

Trump, ABD’nin bugün İran’da insansız hava araçları ve füzelerin üretildiği üç tesisi vurduğunu açıkladı.

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı’na yönelik operasyona dahil olan ülkeler hakkında, "İsimlerini söylemek isterdim ama açıkçası söylemek isteyip istemeyeceklerini bilmiyorum. Belki hedef olmak istemiyorlardır. Ama hedef olmanın önemi yok çünkü artık karşımızdaki şey bir kağıttan kaplan" dedi.

Öte yandan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü de belirterek, "Bence Macron yardım edecek. Diğer ülkeleri Rubio açıklayacak. İngiltere'nin Hürmüz tutumundan memnun değilim, beni çok şaşırttı." ifadelerini de kullandı.

Trump'ın açıklamalarından diğer satır başları şöyle:

İran'ın liderini tanımıyoruz. Haberlere göre İran'ın dini lideri bir bacağını kaybetti hatta ölmüş bile olabilir.

İran, Hürmüz'ü ekonomik silah yapamaz. İran'ın mayın gemileri yok edildi. İran'ın Hürmüz'e mayın döşemesi onlar için intihar olur. İran'da 30'u mayın gemisi toplamda 100 gemi batırıldı.

İran'ın elinde füze kalmadı. Artık attığı füzeler çok düşük seviyede.

Koruduğumuz ülkeler Hürmüz konusunda hevesli değil.