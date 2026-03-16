ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının 17'nci günü: İran'dan art arda misilleme Tel Aviv'de sirenler çaldı

İran'dan art arda misilleme geldi, Tel Aviv'de sirenler çaldı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. ABD-İsrail'in saldırılar düzenlediği İran'ın art arda yaptığı misillemeler nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'in de bulunduğu merkezinde ve güneyinde sirenler çaldı.
İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
08.01:
Avustralya ve Japonya, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için Orta Doğu'ya gemi gönderme yönünde bir planları olmadığını açıkladı.
07.36:
Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 61 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
06.45:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e (CVN-72) "asla saldırmadığını" ve paylaşılan görüntülerin gerçek olmadığını iddia etti.
05.19:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalayarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve yargılanması gerektiğini belirtti.
05.13:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yakınlarındaki bir yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracının (İHA) sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
05.02:
ABD-İsrail'in saldırılar düzenlediği İran'ın art arda yaptığı misillemeler nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'in de bulunduğu merkezinde ve güneyinde sirenler çaldı.
04.43:
Birleşik Arap Emirlikleri, İHA'nın sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
03.58:
Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA nedeniyle çıkan yangını kontrol altına alma çabalarının sürdüğünü açıkladı.
03.03:
ABD-İsrail'in saldırılar düzenlediği İran, yaklaşık 12 saat aradan sonra İsrail'e füze ateşledi.
02.51:
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bölgesel gelişmeleri görüştü.
02.40:
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
01.23:
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.
