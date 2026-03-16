İsrail nükleer silah kullanabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın kıdemli danışmanlarından biri, İran ile İsrail arasındaki devam eden savaşın gidişatı konusunda kamuoyu önünde endişe dile getiren ilk yönetim yetkililerinden biri oldu. Beyaz Saray’da yapay zekâ politikalarından sorumlu danışman olarak görev yapan ve yönetimdeki sağ-muhafazakar kanadın önde gelen isimlerinden David Sacks, İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunarak, nükleer silah kullanımına kadar varabilecek bir tırmanma riskine dikkat çekti. Haaretz'in haberine göre Sacks, açıklamalarını teknoloji ve yatırım dünyasında etkili bir dinleyici kitlesine sahip olan All-In Podcast programında yaptı. Programda konuşan Sacks, özellikle ABD’deki bazı Cumhuriyetçi siyasetçilerin savaşı genişletme çağrılarını eleştirerek bunun hem İsrail hem de bölge için felaketle sonuçlanabileceğini söyledi.

Yıkımla karşı karşıya

Sacks, İran’dan gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarının İsrail üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu savundu. Sacks'a göre savaşın bu şekilde haftalar ya da aylar boyunca sürmesi durumunda İsrail için varoluşsal bir risk ortaya çıkabilir. “İsrail tarihinin belki de en ağır saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor ve savaşın henüz ikinci haftasındayız,” diyen Sacks, mevcut gidişatın devam etmesi halinde İsrail’in ciddi bir yıkımla karşılaşabileceğini iddia etti.

Tahran'ı hedef alabilir

Sacks’ın en dikkat çeken uyarısı ise savaşın olası bir nükleer tırmanmaya dönüşme ihtimali hakkında oldu. İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’a karşı nükleer silah kullanmayı değerlendirebileceğine dair endişeler olduğunu dile getiren Sacks, böyle bir senaryonun “gerçek anlamda felaket” olacağını söyledi. Sacks, savaşın daha fazla tırmanmasının özellikle Basra Körfezi çevresindeki ülkeler için de büyük çevresel ve ekonomik sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Trump'ın danışmanı karşılıklı saldırıların artması halinde bölgenin bazı kısımlarının yaşanamaz hale gelmesi bile söz konusu olabilir.

Savaştan çıkış yolu bulmalıyız

Sacks’ın tüm bu felaket senaryolarına karşı önerisi ise savaşa mümkün olan en kısa sürede diplomatik bir çıkış yolu bulunması. ABD ve müttefiklerinin İran ile bir ateşkes ya da müzakere süreci başlatmaya çalışması gerektiğini belirten Sacks, “Bir çıkış yolu bulmalıyız” dedi. Sacks, savaşın uzamasının hem İsrail hem de bölge ülkeleri için çok daha büyük riskler doğuracağını kaydetti. Sacks ayrıca ABD’de Cumhuriyetçi Parti içinde İran politikası konusunda ciddi bir görüş ayrılığı bulunduğunu da açıkça dile getirdi. Bazı isimlerin savaşın kapsamını genişletmek istediğini söyleyen Sacks, özellikle İran’ın enerji altyapısının hedef alınması yönündeki çağrılara karşı çıktı.

Füzeler ciddi zarar veriyor

İsrail'in Maariv gazetesi, İran'dan İsrail'e misket bombası yüklü füzelerin atıldığı belirtilen haberinde eski İtfaiye ve Kurtarma Kurumu komutanı Aaron Godiner'ın değerlendirmelerine yer verdi. Godiner, misket bombası taşıyan füzelerin yüksek irtifalarda ayrıldığını ve birkaç kilometre genişliğinde bir alana düştüğünü ifade etti. "Her biri üç ila beş kilogram ağırlığında misket bombalarının infilakında binalara ve arabalara ciddi hasar verildiğini, yangın çıktığını ve yollarda çukurlar oluşturduğunu" kaydeden Godiner, bombanın tek katlı yapıların çökmesine neden olabileceğini; çok katlı binalarda ise hasarın bombanın düştüğü yer ve açıya göre değişiklik göstereceğini aktardı. Godiner, bombaların şarapnel parçalarının da saçıldığını bildirdi. İsrailli uzman, orduya bağlı birimlerin, şarapnel parçası ya da mühimmat parçası fark ettiklerinde yaklaşmamalarını ve polisi aramaları çağrısı yapmalarının nedenlerinden birinin bu bombalar olduğunu belirtti.

2 HAFTADA 7 MİLYAR DOLAR

Öte yandan Kanal 12'nin haberine göre, İran'la savaş İsrail'e 16 günde 7 milyar dolara mal oldu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, hava savunma sistemi füzesi sayısında azalma iddialarını reddederek herhangi bir yetersizlik bulunmadığını söyledi. Sa'ar, "ABD ile aynı kararlılığı paylaşıyoruz. Hedeflerimize ulaşana kadar İran'la savaşı sürdürmeye kararlıyız" dedi.












