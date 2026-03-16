İran’dan Dubai ve Doha’daki sivillere tahliye uyarısı

01:4616/03/2026, Pazartesi
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre İran ordusu, ABD’nin askeri varlığını gerekçe göstererek olası saldırılar öncesinde Dubai ve Doha’daki bazı bölgelerde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı. Uyarıda, Katar’da Luseyl, El Vaab ve Ayn Halid gibi tahliye edilmesi gereken bölgeleri gösteren haritalar da paylaşıldı.

Fars Haber Ajansında yayımlanan İran Silahlı Kuvvetleri açıklamasında, BAE ve Katar'daki bazı bölgelere yönelik saldırı tehdidinde bulunuldu.

Dubai ve Doha kentlerinin belirli bölgelerine, ABD’nin askeri personelinin saklandığı ileri sürülerek saldırı düzenlenebileceği bildirilen açıklamada, bu bölgelerde yaşayanlardan en kısa sürede bölgeyi terk etmeleri istendi.

Ayrıca açıklama ile yayımlanan harita görselinde ise Doha’nın
Luseyl, El Vaab ve Ayn Halid
semtlerinde hedef olacak yerlerin işaretlendiği görüldü.

