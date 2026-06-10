Haziran enflasyon beklentisi, emekli ve memur zammı hesaplamaları öncesinde milyonların gündeminde yer alıyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 1,52 olarak açıklanırken, gözler 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da TÜİK tarafından duyurulacak resmi veriye çevrildi. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyon oranlarının ardından açıklanacak Haziran verisiyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon tablosu netleşecek.
Haziran enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yüzde 1,52 olarak açıklandı. TÜİK, Haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da duyuracak.
Haziran enflasyon beklentisi ne oldu?
Haziran enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi Toplu Sonuçları’na göre yüzde 1,52 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Haziran verisiyle birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon tablosu tamamlanacak.
Enflasyon verileri, özellikle emekli ve memur maaşlarına yansıyan 6 aylık farkın belirlenmesi açısından yakından izleniyor. Yılda iki kez zam alan emekliler ve memurlar için Haziran ayı verisi, yılın ikinci yarısına yönelik maaş hesaplamalarında belirleyici olacak.
İlk 5 ayın enflasyon oranları
Yılın ilk 5 ayında açıklanan aylık enflasyon oranları şöyle oldu:
- Ocak: Yüzde 4,84
- Şubat: Yüzde 2,43
- Mart: Yüzde 1,94
- Nisan: Yüzde 4,18
- Mayıs: Yüzde 1,71
Bu verilerin ardından piyasaların odağı Haziran ayı enflasyonuna çevrildi. TCMB anketinde yer alan yüzde 1,52’lik beklenti, TÜİK’in açıklayacağı resmi veri öncesinde piyasa tahminini ortaya koydu.
Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Haziran ayı enflasyon verisi, TÜİK tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak. Verinin duyurulmasıyla birlikte yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon oranı netleşecek.