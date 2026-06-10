Haziran enflasyon beklentisi ne oldu?

Haziran enflasyon beklentisi ne oldu?

Haziran enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi Toplu Sonuçları’na göre yüzde 1,52 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Haziran verisiyle birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon tablosu tamamlanacak.

Enflasyon verileri, özellikle emekli ve memur maaşlarına yansıyan 6 aylık farkın belirlenmesi açısından yakından izleniyor. Yılda iki kez zam alan emekliler ve memurlar için Haziran ayı verisi, yılın ikinci yarısına yönelik maaş hesaplamalarında belirleyici olacak.