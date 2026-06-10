Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Haziran enflasyon beklentisi belli oldu: Maaş hesabında kritik eşik

Haziran enflasyon beklentisi belli oldu: Maaş hesabında kritik eşik

23:2710/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
s
s

Haziran enflasyon beklentisi, emekli ve memur zammı hesaplamaları öncesinde milyonların gündeminde yer alıyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 1,52 olarak açıklanırken, gözler 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da TÜİK tarafından duyurulacak resmi veriye çevrildi. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyon oranlarının ardından açıklanacak Haziran verisiyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon tablosu netleşecek.

Haziran enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yüzde 1,52 olarak açıklandı. TÜİK, Haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da duyuracak.

Haziran enflasyon beklentisi ne oldu?

Haziran enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi Toplu Sonuçları’na göre yüzde 1,52 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Haziran verisiyle birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon tablosu tamamlanacak.

Enflasyon verileri, özellikle emekli ve memur maaşlarına yansıyan 6 aylık farkın belirlenmesi açısından yakından izleniyor. Yılda iki kez zam alan emekliler ve memurlar için Haziran ayı verisi, yılın ikinci yarısına yönelik maaş hesaplamalarında belirleyici olacak.

İlk 5 ayın enflasyon oranları

Yılın ilk 5 ayında açıklanan aylık enflasyon oranları şöyle oldu:

  • Ocak: Yüzde 4,84
  • Şubat: Yüzde 2,43
  • Mart: Yüzde 1,94
  • Nisan: Yüzde 4,18
  • Mayıs: Yüzde 1,71

Bu verilerin ardından piyasaların odağı Haziran ayı enflasyonuna çevrildi. TCMB anketinde yer alan yüzde 1,52’lik beklenti, TÜİK’in açıklayacağı resmi veri öncesinde piyasa tahminini ortaya koydu.

Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı enflasyon verisi, TÜİK tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak. Verinin duyurulmasıyla birlikte yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon oranı netleşecek.

#haziran enflasyonu
#enflasyon beklentisi
#tcmb
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#tüi̇k
#türkiye i̇statistik kurumu
#emekli maaşı
#memur maaşı
#enflasyon oranı
#piyasa katılımcıları anketi
#maaş zammı
#aylık enflasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos celbi yedek subay, yedek astsubay ve er sevk tarihleri