2026 MTV borcu sorgulama ve ödeme ekranı, Temmuz ayındaki ikinci taksit dönemiyle birlikte araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri e-Devlet, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar ve PTT kanalları üzerinden yapılabiliyor. MTV 2. taksit ödemeleri için son tarih 31 Temmuz olarak uygulanırken, araç sahipleri plaka, T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasıyla borç bilgilerini sorgulayabiliyor. 2026 MTV tutarları ise aracın yaşı, motor silindir hacmi ve değerine göre değişiyor.
Araç sahipleri, 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksitini Temmuz ayında ödemeye başlayacak. MTV borcu sorgulama ve ödeme işlemleri e-Devlet, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar ve PTT kanalları üzerinden yapılabilecek.
MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman bitecek?
2026 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ikinci taksit ödeme dönemi Temmuz ayında başlayacak. Araç sahipleri, MTV 2. taksit ödemelerini 31 Temmuz’a kadar yapabilecek.
MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Vergi, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebiliyor.
2026 yılına ait ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak’ta sona ermişti. İkinci taksit için son ödeme tarihi ise 31 Temmuz olarak uygulanacak.
MTV borcu sorgulama ve ödeme nasıl yapılır?
Araç sahipleri, MTV borcu sorgulama işlemini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Devlet ekranı üzerinden yapabiliyor. Sorgulama için T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile plaka bilgisi giriliyor.
Sorgulama ekranında yer alan güvenlik kodunun yazılmasının ardından “sorgula” butonuyla borç bilgisi görüntülenebiliyor. Aynı ekran üzerinden ödeme işlemi de yapılabiliyor.
MTV ödeme işlemleri şu kanallardan gerçekleştirilebiliyor:
- Dijital Vergi Dairesi
- GİB Mobil uygulaması
- Anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı veya banka hesabı kanalları
- İnternet bankacılığı, telefon bankacılığı ve mobil bankacılık
- Anlaşmalı banka şubeleri
- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar
- PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulaması ve PttMatikler
PTT üzerinden MTV ödeme imkanı
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, PTT AŞ kanalları üzerinden de yapılabiliyor. PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulaması ve PttMatikler aracılığıyla ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.
PTT AŞ Mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat ödeme imkanı sunuluyor. Vatandaşlar, kredi kartı veya banka kartı ile MTV ödemelerini bu kanaldan yapabiliyor.
2026 MTV tutarları ne kadar?
2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi, yeniden değerleme oranının altında tutularak yüzde 18,95 artırıldı. Yeni tarifeyle otomobillerde yıllık MTV tutarı 5 bin 750 TL ile 274 bin 415 TL arasında değişiyor.
1-3 yaş aralığındaki binek otomobillerde MTV tutarı, aracın değeri ve motor silindir hacmine göre belirleniyor. Metinde öne çıkan tutarlar şöyle:
- 1.3 litreye kadar motor silindir hacmine sahip otomobillerde MTV: 6 bin 903 TL
- 1.3 litre ile 1.6 litre arası otomobillerde MTV: 12 bin 28 TL
- 1.6 litre ile 1.8 litre arası otomobillerde MTV: 21 bin 252 TL
- En yüksek MTV tutarı: 274 bin 415 TL
En yaygın MTV tutarının, motor silindir hacmi 1.3 ile 1.6 litre arasında değişen otomobiller için 12 bin 28 TL olduğu belirtiliyor.
Son ödeme tarihi 31 Temmuz
Araç sahiplerinin 2026 yılı MTV ikinci taksit ödemelerini 31 Temmuz’a kadar tamamlaması gerekiyor. Ödemeler, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı hizmetiyle sorgulanıp yapılabildiği gibi Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar ve PTT kanalları üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.