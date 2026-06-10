Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 13 Haziran 2026 tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleşecek. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar ve tercih ekranı öğrencilere açılacakç Adaylar tercihlerini puanlarına göre yapacak. Peki, LGS baraj puanı var mı, LGS baraj puanı kaç? Liseler en düşük kaç puanla alıyor? İşte detaylar...

LGS BARAJ PUANI VAR MI, KALKTI MI?

LGS sınavında öğrencilerin tercih yapabilmesi için herhangi bir baraj sınırı bulunmamaktadır. Öğrenciler sınav puanıyla veya adrese dayalı yerleştirme işlemi yapabilirler. Bu liselerde öğrencilerde puan şartı aranmaz dolayısıyla baraj puanı bulunmamaktadır.

Öğrenciler başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini şekillendirir.

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB, sınav sonuç belgelerinin geçmiş yıllarda olduğu gibi posta yoluyla adreslere gönderilmeyeceğini hatırlatarak dijital platformları işaret etti:

LGS sonuçları ve tercihlere esas teşkil edecek kontenjan tabloları 10 Temmuz 2026 tarihinde www.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

Yapılan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları ve liselerde boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulacak.

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2025

LGS 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimler adayların erişimine henüz açılmadı. MEB tarafından LGS ilk tercihlerin yapılmasının ardından taban puanları ve yüzdelik dilimlerin erişime açılması bekleniyor.

Bu nedenle adaylar geçtiğimiz yıl e-Okul üzerinden yayımlanan LGS 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları üzerinden tercihlerini yapacak. Adaylar tercih edecekleri liseleri il/ilçe ve okul türü seçimleri yaptıktan sonra görüntüleyebilecek.







