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LGS SINAV SONUÇLARI 2026 SONUC.MEB.GOV.TR! LGS sonuç sorgulama ekranı! e-okul'dan T.C no ile puanını öğren!

LGS SINAV SONUÇLARI 2026 SONUC.MEB.GOV.TR! LGS sonuç sorgulama ekranı! e-okul'dan T.C no ile puanını öğren!

16:2210/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" tarihi değişti. 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka nedeniyle, LGS sınavı tarihi güncellendi. Resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek için yapılacak olan LGS sınav yerleri, MEB duyurusuna göre 3 Haziran Çarşamba günü erişime açıldı. Peki, 2026 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte e-okul'dan T.C no ile puanını öğrenme ekranı.

2026 LGS tercihleri ve tercih sonuçları için bekleyiş başladı. Milyonlarca öğrenci, sınav sonrasında hangi liseye yerleşeceğini belirleyecek tercih sürecinin tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih, tercih dönemi ve nakil süreci netleşti. 2026 MEB.gov.tr adresinden en iyi liselere girmek isteyenler için sonuçlar öğrenilecek. LGS sonuçlarına nereden bakılıyor? sorgulatmasına dair yoğun bir ilgi var. 

2026 LGS TAKVİMİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan LGS merkezi sınavının ardından öğrenciler sonuçlarını temmuz ayında öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve lise adayları puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.


Bu yıl sınavda öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, analiz yapma, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer alacak

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

MEB, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr" adresinden yayımladı


LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2026 LGS NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız Kosova’yı eleyerek 2026 Dünya Kupası’na gitmeye hak kazandı. Dünya Kupası ise haziran ayında oynanacak.


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli maçla çakıştığı için LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak" dedi.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde MEB resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

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