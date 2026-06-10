e Devlet çöktü mü? e-Devlet neden açılmıyor?

ÖSYM tarafından YKS sınav giriş belgesinin erişime açılmasıyla birlikte, milyonlarca adayın sisteme aynı anda yüklenmesi dijital altyapıda büyük bir yoğunluğa neden oldu. Adaylar, sınav yerleri sorgulaması yapmak için ÖSYM AİS platformunda yavaşlamalarla karşılaşınca alternatif bir kanal olan e-Devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yapmayı denedi. Ancak bu kez de benzer bir aşırı talep dalgası e-Devlet sistemine yönelince, platformu farklı işlemler için kullanmak isteyen vatandaşlar da dahil olmak üzere pek çok kişi "e-Devlet neden açılmıyor?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.