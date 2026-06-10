e Devlet çöktü mü? e-Devlet neden açılmıyor?

e-Devlet neden açılmıyor? sorusu, YKS sınav giriş belgesine ulaşmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. YKS sınav giriş belgelerinin ÖSYM AİS üzerinden erişime açılmasının ardından adaylar, sınav yerleri sorgulama işlemi için sisteme giriş yapmaya çalışıyor. AİS ÖSYM üzerinden yoğunluk nedeniyle işlem yapmakta zorlanan adaylar, e-Devlet girişi ile sisteme ulaşmak istiyor. Bu durum, e-Devlet sayfasında zaman zaman erişim sorunları yaşanmasına neden olabiliyor. İşte 10 Haziran 2026 e-Devlet erişim raporları.
ÖSYM tarafından YKS sınav giriş belgesinin erişime açılmasıyla birlikte, milyonlarca adayın sisteme aynı anda yüklenmesi dijital altyapıda büyük bir yoğunluğa neden oldu. Adaylar, sınav yerleri sorgulaması yapmak için ÖSYM AİS platformunda yavaşlamalarla karşılaşınca alternatif bir kanal olan e-Devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yapmayı denedi. Ancak bu kez de benzer bir aşırı talep dalgası e-Devlet sistemine yönelince, platformu farklı işlemler için kullanmak isteyen vatandaşlar da dahil olmak üzere pek çok kişi "e-Devlet neden açılmıyor?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.
e Devlet neden açılmıyor, e Devlet çöktü mü?
10 Haziran Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren e-Devlet sistemine girmek isteyen vatandaşların ekranlarında erişim hatası görüldü. "404 - Sayfa Görüntülenemiyor" ile "Bu siteye ulaşılamıyor" hata mesajlarıyla karşılaşan kullanıcılar konuyla ilgili razı raporları bildirmeye başladı.
e Devlet 404 hatası nedir?
404 hatası, teknik literatürde sunucunun talep edilen web sayfasını veya adresi bulamadığını gösteren standart bir HTTP yanıt kodu olarak bilinmektedir. Sistemin ana sunucularında yaşanan geçici bir senkronizasyon problemi, veri tabanı güncellemeleri ya da sistem ağında meydana gelen anlık kopmalar bu hata kodunun tetiklenmesine yol açabilmektedir. Sistemdeki problemin teknik bir hata nedeniyle yaşandığı değerlendirilirken, erişimin yeniden normale dönmesi bekleniyor. Sorunun kaynağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.