TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?

15 Haziran ve 17 Temmuz arasında satış yapılacak. Halk Bankası ve Ziraat Bankası konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve TOKİ web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacak.





TOKİ 20 bin kurasız açık konut satışı kampanyasından kimler faydalanabilecek?

18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.





TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?

Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli olmayacak.





TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ikametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?

İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.





TOKİ kurasız açık satış konut kampanyasında gelir koşulu var mı?

Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.





TOKİ 20 bin kurasız konut satışında evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?

3 alternatif sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilebilecek.





TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.





TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası konut teslimleri ne zaman yapılacak?

Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.





TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi büyüklükte konutlar olacak?

2+1 ve 3+1 satışa sunulacak. İstenilen konut tipi seçilebilecek.