TOKİ tarafından 64 ilde vatandaşları ev sahibi yapacak, 20 bin konut açık satış kampanyası başvurusu 15 Haziran'da başladı. Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları "başvuru önceliği" esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. 2 bin 62 konut satışının olduğu kampanyada evlerin öngörülen tahmini teslim süresi açıklandı.
TOKİ tarafından hayata geçirilen dev konut hamlesi kapsamında, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların merakla beklediği Ankara detayları ve başvuru takvimi netleşti. 64 ilde açık satış kampanyası için başvurular 15 Haziran'da başladı, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Kura stresi yaşamak istemeyenler için büyük bir fırsat sunan ve toplamda 2 bin 62 konutun kurasız satışının olacağı Ankara'da, cazip ödeme planları dikkat çekiyor.
TOKİ kurasız konut satışı Ankara'da nerede, hangi ilçede var?
Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak.
TOKİ açık satış Ankara konutları ne zaman teslim edilecek?
TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor. TOKİ açık satış Ankara konutları teslim takvimini duyurdu.
TOKİ Ankara 2 bin 62 konut proje listesi
TOKİ kurasız açık satış kampanyası Ankara’daki konut fiyatları ne kadar?
Başkentte ev sahibi olmak isteyenler için 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle satışa sunulurken, daha geniş bir yaşam alanı tercih edenler için 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Başvuru önceliğine göre yürütülecek bu açık satış süreci, Ankara'da uygun bütçeyle konut sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar için kaçırılmayacak bir dönem başlatıyor.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?
15 Haziran ve 17 Temmuz arasında satış yapılacak. Halk Bankası ve Ziraat Bankası konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve TOKİ web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacak.
TOKİ 20 bin kurasız açık konut satışı kampanyasından kimler faydalanabilecek?
18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?
Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli olmayacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ikametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?
İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyasında gelir koşulu var mı?
Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışında evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?
3 alternatif sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilebilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası konut teslimleri ne zaman yapılacak?
Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi büyüklükte konutlar olacak?
2+1 ve 3+1 satışa sunulacak. İstenilen konut tipi seçilebilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi il ve ilçede kaç konut satışa çıkarılacak?
Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti. Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı olan il ve ilçeler için tıklayın