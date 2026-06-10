Adalet Bakanlığı personel alımı 2026: Başvurular ne zaman sona eriyor? Zabıt kâtibi, infaz koruma memuru, icra kâtibi, destek personeli alımı başvuru detayları

KPSS puanı kaç olmalı?





Adalet Bakanlığı personel alımı için KPSS puan türleri mezuniyet düzeyine göre değişiyor.





Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınacak.





Kadro bazında aranan taban puanlar şöyle:





Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen ve destek personeli kadroları için en az 70 puan,

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az 60 puan,

Psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonları için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan,

Destek personeli kadroları için en az 70 puan.