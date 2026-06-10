Adalet Bakanlığı personel alımı 2026: Başvurular ne zaman sona eriyor? Zabıt kâtibi, infaz koruma memuru, icra kâtibi, destek personeli alımı başvuru detayları

Adalet Bakanlığı personel alımı 2026 başvuru süreci devam ediyor. Zabıt kâtibi, infaz koruma memuru, mübaşir, icra kâtibi, destek personeli, teknisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadroları için başvuru şartları, KPSS taban puanı, kontenjan dağılımı ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak başvuru adımları adaylar tarafından merak ediliyor.
Adalet Bakanlığı personel alımı 2026 süreci için başvurular alınmaya başladı. Adaylar; başvuru şartları, KPSS puanı, son başvuru tarihi ve kadro dağılımına ilişkin detayları araştırıyor.
Başvurular 22 Haziran’da sona erecek
Adalet Bakanlığı personel alımı 2026 sürecinde başvurular, 22 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Adayların başvurularını bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla elektronik ortamda tamamlaması gerekiyor.
Alım sürecinde zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, destek personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire, büro personeli ve infaz koruma memuru gibi kadrolar yer alıyor.
Başvuru şartları neler?
Adalet Bakanlığı personel alımına başvuracak adayların genel şartları şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesinde yer alan yaş şartını 22 Haziran 2026 itibarıyla taşımak,
- Askerlikle ilişiği bulunmamak,
- 657 sayılı Kanun’un 48/1-A/5 maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
- Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak.
Başvuru yapılacak kadroya göre adayların Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü de dikkate alınacak.
KPSS puanı kaç olmalı?
Adalet Bakanlığı personel alımı için KPSS puan türleri mezuniyet düzeyine göre değişiyor.
Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınacak.
Kadro bazında aranan taban puanlar şöyle:
Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen ve destek personeli kadroları için en az 70 puan,
Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az 60 puan,
Psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonları için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan,
Destek personeli kadroları için en az 70 puan.
Başvuru nasıl yapılacak?
Adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru işlemleri, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla elektronik ortamda tamamlanacak.
Başvuruda bulunacak adayların, tercih ettikleri kadronun özel şartlarını ve KPSS puan türünü kontrol etmesi gerekiyor.
Kadro dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı personel alımında adliye, cezaevi ve icra teşkilatı için farklı kadrolarda alım yapılacak.
Öne çıkan dağılım şöyle:
8 bin adliye personeli,
6 bin 100 cezaevi personeli,
900 icra kâtibi.
Kontenjan dağılımında en yüksek sayı zabıt kâtibi ve infaz koruma memuru kadrolarında yer alıyor.
Kontenjanlar nasıl dağıldı?
Açıklanan kadro dağılımı şöyle:
Zabıt kâtibi: 5.259
İnfaz koruma memuru: 4.508
Destek personeli: 1.300
Mübaşir: 1.041
İcra kâtibi: 900
Koruma ve güvenlik görevlisi: 524
Psikolog: 410
Teknisyen ve tekniker: 322
Büro personeli: 316
Hemşire: 286
Sosyal çalışmacı: 90
Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların değerlendirme süreci, başvuru yapılan kadronun şartlarına ve KPSS puan kriterlerine göre yürütülecek.