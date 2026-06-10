ÖSYM GİRİŞ ADAY İŞLEMLERİ SAYFASI: ÖSYM Şifremi Unuttum Nasıl Alabilirim, Unutulan Şifre Nasıl Sıfırlanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlara katılan adaylar, ais.osym.gov.tr ve sonuc.osym.gov.tr üzerinden işlemlerini ÖSYM aday şifresi ile gerçekleştiriyor. Başvuru, tercih ve sonuç sorgulama işlemleri için zorunlu olan şifreyi unutan adaylar ise “ÖSYM şifresi nasıl yenilenir?” sorusuna yanıt arıyor.
ÖSYM sistemlerine girişte kullanılan aday şifresi, sınav süreçlerinin tamamında kritik önem taşıyor. Şifresini unutan ya da kaybeden adaylar, yeniden erişim sağlayabilmek için ÖSYM AİS üzerinden şifre yenileme işlemlerini nasıl yapacağını araştırıyor.
ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM sisteminde daha önce tanımlanmayan adaylar AİS aday şifrelerini Başvuru Merkezlerinden edinebilir. Adaylar e-Devlet şifreleriyle de sisteme giriş yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan "e-Devlet İle Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır. e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.
ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?
Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. ÖSYM AİS şifresinin unutulması halinde adayın şifreyi yenilemesi ya da sıfırlaması gerekiyor. Bunun için;
-ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına giriş yapın.
-Ekranda açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak girin.