Geçen sene bu saatte duyurulmuştu: YKS sınav yerleri geçen sene ne zaman, saat kaçta açıklandı? YKS 2026 sınav yerleri saat kaçta açıklanacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım sürerken, gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS sınav giriş belgelerine çevrildi. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sınav öncesinde adaylar, sınava hangi okul ve salonda gireceklerini öğrenmek için sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Özellikle bugün "YKS giriş yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

1 /4 2026 YKS'ye katılacak adaylar için heyecan her geçen gün artıyor. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav giriş belgelerine çevrilirken, adaylar sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor.

2 /4 2026 YKS yerleri açıklandı mı? Hayır, şu dakika itibarıyla YKS 2026 sınav yerleri açıklanmadı. ÖSYM genellikle sınav 10 gün kala sınav giriş belgesini erişime açıyor.

3 /4 YKS sınav giriş belgesi saat kaçta açıklanacak? ÖSYM 2026 YKS sınav giriş belgesi için bir saat belirtmedi. Geçen yıl sınav yerleri saat 10.00'da ilan edildi. Bu yıl da gözler saat 10.00-11.00 aralığında olacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YKS Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekiyor.