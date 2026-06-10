Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı SON DURUM 2026! Adalet Bakanlığı CTE Personel Alımı Başladı mı, Branş ve Kadro Dağılımı Açıklandı Mı?

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek personel alımı için süreç resmen başladı. Binlerce adayın yakından takip ettiği alım kapsamında infaz ve koruma memuru başta olmak üzere birçok farklı kadroda istihdam sağlanacak. Başvuru şartlarının açıklanmasının ardından gözler kadro ve branş dağılımına çevrildi.
Kamu personeli olmak isteyen adayların gündeminde Adalet Bakanlığı personel alımı yer alıyor. CTE tarafından yayımlanan ilanla birlikte ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere binlerce sözleşmeli personel alınacağı duyurulurken, adaylar hangi kadrolara ne kadar kontenjan ayrıldığını araştırmaya başladı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
İlanın ayrıntılarının Resmî Gazete ile Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandığını duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, başvuru sürecine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Adayların başvurularını e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden belirlenen tarihler arasında gerçekleştirebileceğini belirten Gürlek, sürece katılacak tüm adaylara başarı dileklerini ileterek, Adalet Bakanlığı bünyesinde görev alacak yeni personelin kuruma güç katacağını ifade etti.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet teşkilatının güçlendirilmesi amacıyla önemli bir istihdam adımı atıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle toplam 15 bin yeni personelin kadroya dahil edileceğini belirten Gürlek, bu kapsamda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün de geniş çaplı bir alım süreci başlatacağını ifade etti. Yapılan duyuruda, farklı kadrolarda istihdam sağlanacağı özellikle vurgulandı.
Açıklanan rakamlara göre alımların büyük bölümünü 4 bin 508 infaz ve koruma memuru oluşturacak. Bunun yanı sıra 478 destek personeli, 316 büro personeli, 290 psikolog, 286 hemşire ve 178 teknisyen kadroları için de kontenjan ayrıldı.
Ayrıca daha sınırlı sayıda olmak üzere 21 diyetisyen, 10 çocuk gelişimcisi, 7 mühendis, 2 mimar, 2 veteriner hekim ve 2 fizyoterapist alımı yapılacağı bildirildi. Bu dağılım, ceza infaz kurumlarının çok yönlü ihtiyaçlarına göre planlanan geniş kapsamlı bir istihdam modelini ortaya koydu.
Yapılacak bu alımlarla birlikte ceza infaz kurumlarının insan kaynağı kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. Güvenlikten rehabilitasyona, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda daha etkin bir sistem kurulmasının amaçlandığı ifade edilirken, yetkililer bu istihdamın hizmet kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise yayımladığı açıklamada alımların hem teşkilata hem de millete hayırlı olmasını dileyerek, başvuru yapacak adaylara başarı temennisinde bulundu.