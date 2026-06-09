Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ilanı 2026! Adalet Bakanlığı CTE Personel Alımı Başladı mı, Branş ve Kadro Dağılımı Açıklandı Mı?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet teşkilatının güçlendirilmesi amacıyla önemli bir istihdam adımı atıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle toplam 15 bin yeni personelin kadroya dahil edileceğini belirten Gürlek, bu kapsamda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün de geniş çaplı bir alım süreci başlatacağını ifade etti. Yapılan duyuruda, farklı kadrolarda istihdam sağlanacağı özellikle vurgulandı.

Açıklanan rakamlara göre alımların büyük bölümünü 4 bin 508 infaz ve koruma memuru oluşturacak. Bunun yanı sıra 478 destek personeli, 316 büro personeli, 290 psikolog, 286 hemşire ve 178 teknisyen kadroları için de kontenjan ayrıldı.