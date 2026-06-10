FED FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentilere paralel bir artış kaydederken, yıllık bazda yüzde 3,8 ile Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.





Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de nisanda aylık yüzde 1,4, yıllık bazda ise yüzde 6 arttı. Böylece ABD'de ÜFE, aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda ise Aralık 2022'den bu yana en yüksek oranda artış kaydetti.





Nispeten direncini koruyan iş gücü piyasası da parasal gevşeme yönündeki argümanların zayıflamasına yol açıyor.







































