TOKİ 20 bin kurasız açık konut satışı ikametgah şartı var mı, isteyen istediği ilde başvuru yapacak mı?

TOKİ'nin 64 ilde hayata geçireceği ve toplam 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyasında başvurular 15 Haziran ve 17 Temmuz arasında satış yapılacak. TOKİ 20 bin kurasız konut satışında ikamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek. Peki 20 bin TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası başvurusu nereden ve nasıl yapılacak, başvuru bedeli olacak mı? İşte TOKİ’nin satışa sunacağı 20 bin konuta ilişkin merak edilenler.

1 /11 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubuna yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Bakan Kurum’un açıklamasına göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracak. Kampanyanın, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla yeni bir fırsat sunması bekleniyor. İşte TOKİ'nin satışa sunacağı yaklaşık 20 bin kurasız açık satış konut kampanyası ile ilgili merak edilenler.

2 /11 TOKİ 20 bin kurasız konut satışında ikametgah şartı var mı, isteyen istediği ilde başvuru yapacak mı? İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.

3 /11 TOKİ 20 bin kurasız açık konut satışı kampanyasından kimler faydalanabilecek? 18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

4 /11 TOKİ 20 bin kurasız konut satışında evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak? 3 alternatif sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilebilecek.

5 /11 TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

6 /11 TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında nangi büyüklükte konutlar olacak, dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek mi? 2+1 ve 3+1 satışa sunulacak. İstenilen konut tipi seçilebilecek.

7 /11 TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi ilde kaç konut satışa çıkarılacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun hangi il ve ilçelerde olacağını açıkladı.

TOKİ 20 bin kurasız konutlar hangi ilçelerde var? İl il ilçe ilçe lisesi için tıklayın

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