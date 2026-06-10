Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak. Sınav gününün yaklaşmasıyla birlikte adayların heyecanı artarken, YKS sınav giriş belgesi ve sınav yeri bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Ancak sisteme aynı anda giriş yapmaya çalışan milyonlarca adayın oluşturduğu yoğunluk nedeniyle ÖSYM AİS platformunda zaman zaman yavaşlamalar ve aksamalar yaşanmakta. Bu duruma alternatif bir çözüm bulan adaylar, sınav yeri sorgulaması yapmak ve belgelerini sorunsuz bir şekilde bilgisayarlarına indirmek için e-Devlet kapısı üzerinden de YKS sınav giriş belgesi sorgulama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir.