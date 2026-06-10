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CHP'de 9 vekilin ihracı istendi: Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba da listede

CHP'de 9 vekilin ihracı istendi: Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba da listede

17:2210/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
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CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası 9 milletvekili kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası 9 milletvekili kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP'de 9 vekilin ihracı istendi. CHP Sözcüsü Sarı, "9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi" dedi

CHP MYK toplantısı sonrası 9 vekil ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Parti Sözcüsü yaptığı açıklamada kurumsal kimliği zedeleyen eylem ve açıklamalara karşı “arınma süreci” başlatıldığını duyururken kararların oy birliğiyle alındığının da altını çizdi

CHP'DE 9 VEKİL İÇİN KESİN İHRAÇ TALEBİ

Aralarında Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın da olduğu 9 vekilin ihracı istendi.

CHP Sözcüsü Sarı "Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut, bu arkadaşlarımız iddianamelerde yer alması dolayısıyla bizim temiz siyaset anlayışımız çerçevesi içerisinde de arınma siyasetimizin oluşması açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular." dedi.

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