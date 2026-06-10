AK Parti Sözcüsü Çelik: Bir gün AB'yi de hedef alacaklar

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı. Toplantının bitmesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

MYK'da ne konuşuldu?

AK Parti sandığın gücüne, esas olduğuna ve namusuna inanan parti olarak küçük büyük demeden en kapsamlı şekilde seçimleri değerlendirir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın açış konuşması her MYK'dan sonra çalışmalarımız için yol gösterici. Terörsüz Türkiye konusu başta olmak üzere uluslararası birçok konuda değerlendirmede bulundular.

Milli Takım'a şarkı yazıldı

Milli takımımız için bir şarkı hazırlayacağımızı söylemiştik. Bu şarkının adı 'Siz hepiniz biz Türkiyeyiz'. Bu şarkı birkaç dakika sonra yayınlanacak. Hep beraber bütün Türkiye dinleyecek. O çerçevede milli takımımıza buradan bir kere daha selamlarımızı göndermiş olacağız.

"İşgalci ve yayılmacı olan İsrail'dir"

Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra Netanyahu konuşma yapmayı adet haline getirdiler. Birincisi Netanyahu'nun sözlerinde şöyle bir ifade var, "İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur" diyor. Bu ordunun ahlaklı olduğuna inanacak kimse yoktur. bu gerçekleştirilen katliam, İran saldırıları, Lübnan katliamları dünyanın en ahlaksız, en vicdansız suçunu teşkil eden eylemlerdir. Açıklamasının değersizliği net bir şekilde görülüyor. Türkiye'yi soykırımla suçluyor, bu onun sık sık kullandığı bir kara propaganda. İran'daki ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizi bir lejyoner olarak kullanmaya çalıştılar, onlar bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi.

İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarını yayılmacılık gibi kodlamaya çalışıyor, her Müslümanın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir. İşgalcilikten ya da yayılmacılıktan bahsedeceksek bu Netanyahu'nun sürekli olarak hezeyanlarıyla gündeme gelen bir konudur. Tevrat'ın bütün değerlerini de istismar ederek bir sürü dini kavramı bunun için kullanmaya çalıştılar. İşgalcilik Netanyahu devletiyle özdeştir. Gazze'yi işgal ediyor, Batı Şeria'ya aynısını yapmaya çalışıyor, Litani Nehri'ne kadar Lübnan'ı işgal etti. Sonra bize işgalcilik ve yayılmacılık suçlaması yapıyor. İşgalci ve yayılmacı olan Netanyahu hükümetidir.

1967 sınırların bağımsız ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyoruz. Netanyahu hükümetinin soykırımcı bakanlarının kullandığı dille içeride bazı muhalefet odaklarının aynı taraftan açıklamaları var, bu üzücüdür. Muhalefet odakları soykırımcı bakanların açıklamalarıyla yan yana koyarak baksınlar bunun sonuçlarıyla yüzleşsinler.

ABD'nin Netanyahu'ya karşı tutumu

ABD'nin birtakım beyanları var. Netanyahu'nun sürekli savaş peşinde koşmasının ABD'yi zor duruma soktuğu ifade ediliyor. Trump, Netanyahu'ya sayısı onu bulmuştur, bir uyarıda bulundu. Kendi haline bırakıldığı sürece bu katliamcı şebeke durmayacaktır. Sadece Mescid-i Aksa'yı değil kiliseleri de hedef aldığını görüyoruz. İsrail'in bu eylemlerin kesin bir şekilde durdurmasına yönelik adım atılması gerekir.

Basın mensuplarına fiziki saldırılar

Gazetecilere yapılan saldırlardan dolayı çok üzgünüm. Her zaman yanınızda olduğunuzu ifade ediyoruz. Yayın politikasını beğenmeyen birinin bir gazeteciye saldırması bardağı taşırmıştır. Yakın zamanda bunu bir CHP milletvekili yapmıştır. Bunun bir yaptırımı olması gerekir. Fiziki saldırılar sadece CHP toplantılarında meydana geliyor. Bunu kapsamlı bir şekilde ele alacağız bu ahlaki bir durumdur. Özgür Özel ekibine ait o vekil için gereğinin yapılması gerekirdi, bu da teşvik edici bir tutum gibi görünüyor.

CHP'li Başarır'ın 'mutlak butlan' sözleri

Bazen insan bir konuya şaşırmam diyor ama mutlaka bir şekilde şaşırıyor. Biz uçağa binmek üzere otobüse binmiştik, milletvekili arkadaşlarımız vardı, bize de bir vekil geç kaldı, bekleyelim mi dediler ve bahsettiğimiz CHP'li vekil geldi. Siyasi tek cümle kuran kendisi. Sonra otobüsün içerisinde bizim milletvekili arkadaşlarımızla selam verildi ve uçaktan inildi. Bahsettiğimiz milletvekillerinin arkada nerede oturduğunu bilmiyorum. Mutlak butlan CHP gibi bir konu konuşulmadı. CHP'li vekil nereye gitti onu da bilmiyorum. Yok ben başımı öne eğip gitmişim bilmem ne. Otobüsten uçağa giderken karşılaşıyorsunuz, yan yana oturmuşluğunuz yok. Bu kadar yalan üretilmesi üzücü bir şey.

CHP sorusuna yanıt

Öte yandan CHP'deki krize ilişkin gazetecinin sorusuna yanıt veren Çelik, MYK'da gündemin CHP olmadığını kaydetti ve "Ciddi şeyler konuşuyoruz, MYK gibi bir toplantıda bir dakika bile ayıramayız." dedi.

AK Parti kampa girecek

Çelik, AK Parti'nin 26-27-28 Haziran'da Sakarya'da kampa gireceğini açıkladı.

Toplantıda son belde seçimlerinin değerlendirildiği bilgisini paylaşan Çelik, "AK Parti sandığın gücüne inanan bir parti olarak küçük büyük demeden bütün seçimleri en kapsamlı şekilde değerlendirir." dedi.



































