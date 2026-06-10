AK Parti Sözcüsü Çelik: Bir gün AB'yi de hedef alacaklar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tel Aviv’den gelen açıklamalara sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Soykırımcı olan Netanyahu'dur. İsrail dünyanın en ahlaksız ordusuna sahip. İşgalci ve yayılmacı olan Netanyahu hükümetidir" dedi.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı. Toplantının bitmesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında açıklamalarda bulundu.
MYK'da ne konuşuldu?
AK Parti sandığın gücüne, esas olduğuna ve namusuna inanan parti olarak küçük büyük demeden en kapsamlı şekilde seçimleri değerlendirir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın açış konuşması her MYK'dan sonra çalışmalarımız için yol gösterici. Terörsüz Türkiye konusu başta olmak üzere uluslararası birçok konuda değerlendirmede bulundular.
Milli Takım'a şarkı yazıldı
Milli takımımız için bir şarkı hazırlayacağımızı söylemiştik. Bu şarkının adı 'Siz hepiniz biz Türkiyeyiz'. Bu şarkı birkaç dakika sonra yayınlanacak. Hep beraber bütün Türkiye dinleyecek. O çerçevede milli takımımıza buradan bir kere daha selamlarımızı göndermiş olacağız.
"İşgalci ve yayılmacı olan İsrail'dir"
Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra Netanyahu konuşma yapmayı adet haline getirdiler. Birincisi Netanyahu'nun sözlerinde şöyle bir ifade var, "İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur" diyor. Bu ordunun ahlaklı olduğuna inanacak kimse yoktur. bu gerçekleştirilen katliam, İran saldırıları, Lübnan katliamları dünyanın en ahlaksız, en vicdansız suçunu teşkil eden eylemlerdir. Açıklamasının değersizliği net bir şekilde görülüyor. Türkiye'yi soykırımla suçluyor, bu onun sık sık kullandığı bir kara propaganda. İran'daki ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizi bir lejyoner olarak kullanmaya çalıştılar, onlar bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi.
1967 sınırların bağımsız ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyoruz. Netanyahu hükümetinin soykırımcı bakanlarının kullandığı dille içeride bazı muhalefet odaklarının aynı taraftan açıklamaları var, bu üzücüdür. Muhalefet odakları soykırımcı bakanların açıklamalarıyla yan yana koyarak baksınlar bunun sonuçlarıyla yüzleşsinler.
ABD'nin Netanyahu'ya karşı tutumu
ABD'nin birtakım beyanları var. Netanyahu'nun sürekli savaş peşinde koşmasının ABD'yi zor duruma soktuğu ifade ediliyor. Trump, Netanyahu'ya sayısı onu bulmuştur, bir uyarıda bulundu. Kendi haline bırakıldığı sürece bu katliamcı şebeke durmayacaktır. Sadece Mescid-i Aksa'yı değil kiliseleri de hedef aldığını görüyoruz. İsrail'in bu eylemlerin kesin bir şekilde durdurmasına yönelik adım atılması gerekir.
Basın mensuplarına fiziki saldırılar
Gazetecilere yapılan saldırlardan dolayı çok üzgünüm. Her zaman yanınızda olduğunuzu ifade ediyoruz. Yayın politikasını beğenmeyen birinin bir gazeteciye saldırması bardağı taşırmıştır. Yakın zamanda bunu bir CHP milletvekili yapmıştır. Bunun bir yaptırımı olması gerekir. Fiziki saldırılar sadece CHP toplantılarında meydana geliyor. Bunu kapsamlı bir şekilde ele alacağız bu ahlaki bir durumdur. Özgür Özel ekibine ait o vekil için gereğinin yapılması gerekirdi, bu da teşvik edici bir tutum gibi görünüyor.
CHP'li Başarır'ın 'mutlak butlan' sözleri
Bazen insan bir konuya şaşırmam diyor ama mutlaka bir şekilde şaşırıyor. Biz uçağa binmek üzere otobüse binmiştik, milletvekili arkadaşlarımız vardı, bize de bir vekil geç kaldı, bekleyelim mi dediler ve bahsettiğimiz CHP'li vekil geldi. Siyasi tek cümle kuran kendisi. Sonra otobüsün içerisinde bizim milletvekili arkadaşlarımızla selam verildi ve uçaktan inildi. Bahsettiğimiz milletvekillerinin arkada nerede oturduğunu bilmiyorum. Mutlak butlan CHP gibi bir konu konuşulmadı. CHP'li vekil nereye gitti onu da bilmiyorum. Yok ben başımı öne eğip gitmişim bilmem ne. Otobüsten uçağa giderken karşılaşıyorsunuz, yan yana oturmuşluğunuz yok. Bu kadar yalan üretilmesi üzücü bir şey.
CHP sorusuna yanıt
AK Parti kampa girecek
Çelik, AK Parti'nin 26-27-28 Haziran'da Sakarya'da kampa gireceğini açıkladı.