Bakan Gürlek'ten Netanyahu'ya sert tepki

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Gazze'de masum sivillerin, kadınların ve çocukların üzerine bomba yağdıran ve insanlığın ortak vicdanında mahkûm olan Netanyahu'nun sözlerini "hadsiz" ve "yok hükmünde" olarak değerlendiren Gürlek, bu durumu tam anlamıyla bir akıl tutulması olarak nitelendirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadelerine karşı son derece sert bir yalanlama ve kınama mesajı yayımladı.
"Gazze’de çocukların, kadınların, masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran; insanlığın ortak vicdanında mahkûm olmuş Binyamin Netanyahu’nun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERrdoğan hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen bir soykırım soruşturmasında şüpheli, kabul edilen iddianamede ise sanık konumunda bulunan Netanyahu’nun; insanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır.
Sayın Cumhurbaşkanımız; Filistin halkının haklı davasını, mazlumların hukukunu ve insanlığın vicdanını en güçlü şekilde savunmaktadır. Buna karşılık Gazze’de yaşananlar karşısında susanlar tarihin karanlık sayfalarına yazılacaktır.
Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi, işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de hukuk, adalet ve insanlık adına en güçlü sesi yükseltmeye devam edecektir."