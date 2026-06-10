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İletişim Başkanı Duran: Gazze'de sivilleri katleden yönetimin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması hadsizliktir

İletişim Başkanı Duran: Gazze'de sivilleri katleden yönetimin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması hadsizliktir

16:0010/06/2026, среда
G: 10/06/2026, среда
DHA
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İletişim Başkanı Duran, "İnsanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye’nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir" dedi.
İletişim Başkanı Duran, "İnsanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye’nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gazze'de ve Batı Şeria'da on yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkum eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de ve Batı Şeria'da on yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkum eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir. Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların, insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması, tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir. İftira ve propaganda, gerçekleri değiştiremez. İnsanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye'nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, mazlumların sesi olmaya, hakikati savunmaya, zalimin karşısında durmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.


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