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CHP'li Özcan'a nitelikli cinsel saldırı soruşturması: Belediye personeli itirafçı oldu

CHP'li Özcan'a nitelikli cinsel saldırı soruşturması: Belediye personeli itirafçı oldu

14:5610/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
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Tanju Özcan'a soruşturma başlatıldı.
Tanju Özcan'a soruşturma başlatıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında “kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şantaj dosyasında adı geçen eski Belediye personeli ile Özcan’ın şöförü Suat Çelikcan’ın itirafçı olduğu öğrenildi.

Tutuklu CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şüpheli/müşteki olduğu şantaj dosyasında adı geçen eski Belediye personeli Öznur Çağalı ile Tanju Özcan'ın şöförü Suat Çelikcan'ın 9 Haziran 2026 tarihinde yeni ifadeler verdikleri ortaya çıktı.

Müşteki Öznur Çağalı'nın yeni ifadesi sonrası tutuklu CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında TCK 102/2-102/3-b kapsamında kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldı.

'Zorla birliktelik' iddiası

CHP'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin tarafından işe aldırıldığını söyleyen Öznur Çağalı, Tanju Özcan'ın makam odasında kendisiyle yakınlaşmak istediğini zorla temas ettiğini öne sürdü.




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