Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen tercih kılavuzu öncesinde başvuru tarihleri ve kadro dağılımı yoğun şekilde araştırılıyor.
Sağlık alanında kariyer hedefleyen binlerce aday için büyük bir istihdam fırsatı doğdu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 26 bin 673 sözleşmeli personel alımında yerleştirmelerin KPSS puanına göre ve mülakatsız şekilde gerçekleştirileceği açıklandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 2026 yılı personel alımına dair takvim henüz belli olmadı. Resmi Gazete'de yer alan kontenjan dağılımı, sürecin fiilen başladığının kanıtı. Geçmiş baz alındığında ÖSYM'nin Nisan veya Mayıs aylarında tercih kılavuzunu yayımlaması ve başvuruları almaya başlaması bekleniyor. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecekler.
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları henüz belli değil. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan alımlarda aranan şartlar, yayımlanması beklenen kılavuz ile netlik kazanacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:
Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı
Uzman Doktor 22.983
Doktor 3.652
Diyetisyen 1
Ebe 9
Hemşire 2
Sağlık Teknikeri 25