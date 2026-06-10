Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı

Sağlık alanında kariyer hedefleyen binlerce aday için büyük bir istihdam fırsatı doğdu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 26 bin 673 sözleşmeli personel alımında yerleştirmelerin KPSS puanına göre ve mülakatsız şekilde gerçekleştirileceği açıklandı.