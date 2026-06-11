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ABD İran'a bu gece saldırı düzenleyeceğini duyurdu

ABD İran'a bu gece saldırı düzenleyeceğini duyurdu

00:0911/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a sert darbe indirdik açıklamalarının ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Kritik tesislere atılan bombalarla karşı karşıya kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump,
"Aylardır İran ile çalışıyorum. Bu anlaşmayı imzalamaları gerekiyor. Bu iyi bir anlaşma. Onlara nükleer silah sahibi olma hakkı vermiyor. Ne olacağını göreceğiz. Ama dün onları sert bir darbe indirdik. Bugün de sert bir darbe indireceğiz"
ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'daki başlıca tesislerin bombalanacağını söyledi.


ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezi önünde basın mensuplarına İran'a ilişkin açıklamalarda bulunan Hegseth,
"İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız. Bu gece İran’a yönelik saldırılar güçlü olacak. Eğer bu saldırılar yarın olursa, yine net ve şiddetli olacak."
ifadelerini kullandı.

İran'ın anlaşma için bir şansı olduğunu da aktaran Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma yapmaya hazır olduğunu savundu.


Hegseth ayrıca,
"Bombalarla müzakere etmemiz gerekirse, bombalarla müzakere ederiz ve bu konuda çok iyiyiz. Dünyada bizden daha iyisi yok."
dedi.

"ABD'ye anında cevap verilecek"

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın İranlı bir askeri kaynağın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran’ın, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı belirtildi.


Söz konusu askeri kaynak, İran Silahlı Kuvvetleri’nin, ABD’nin düzenleyeceği saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ve olası saldırılara anında cevap verileceğini söyledi. İran basını ayrıca Sirik şehrinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.


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