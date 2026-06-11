ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a sert darbe indirdik açıklamalarının ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Kritik tesislere atılan bombalarla karşı karşıya kalacaklar" ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'daki başlıca tesislerin bombalanacağını söyledi.
İran'ın anlaşma için bir şansı olduğunu da aktaran Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma yapmaya hazır olduğunu savundu.
"ABD'ye anında cevap verilecek"
İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın İranlı bir askeri kaynağın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran’ın, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı belirtildi.
Söz konusu askeri kaynak, İran Silahlı Kuvvetleri’nin, ABD’nin düzenleyeceği saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ve olası saldırılara anında cevap verileceğini söyledi. İran basını ayrıca Sirik şehrinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.