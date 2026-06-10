Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'nin saldırıları sonrası İran'dan uyarı: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak

ABD'nin saldırıları sonrası İran'dan uyarı: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak

22:0410/06/2026, Çarşamba
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Azizi, ABD tabutlarının Trump'ın söylediğinden çok daha fazla olduğunu söyledi.
Azizi, ABD tabutlarının Trump'ın söylediğinden çok daha fazla olduğunu söyledi.

ABD, Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ordusuna ait Apache helikopterinin düşürülmesini gerekçe göstererek İran'a saldırı düzenledi ve Donald Trump çok daha sert karşılık vereceklerini açıkladı. Trump'ın bu çıkışına İran'dan cevap geldi. ABD tabutlarının Trump'ın söylediğinden çok daha fazla olduğunu ve daha fazla olacağını ifade eden İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, "Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak." dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin İran’a yönelik saldırı tehditleri hakkında, “Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak.” dedi.

Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD’ye ilişkin mesaj yayımladı.

"Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak"

Kaybedenlerle savaşmaktan korkmadıklarını dile getiren Azizi, “ABD tabutları, Trump'ın söylediğinden çok daha fazla ve daha fazla olacak. Çünkü savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak. Nelerin olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." demişti.



#ABD
#İran
#savaş
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MTV borcu olanlar dikkat: Son tarih belli oldu