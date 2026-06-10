İsrailli muhabirin 'Erdoğan' algısı Trump'tan döndü: Olağanüstü bir lider

Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen ‘Erdoğan’ı seviyor’ diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan, çok güçlü bir insan. Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde, aramızda iyi bir dostluk var."