İsrailli muhabirin 'Erdoğan' algısı Trump'tan döndü: Olağanüstü bir lider

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın açıklamasında İran'a yönelik saldırılara ilişkin konuşarak, çok sert vuracaklarını aktardı. İsrailli gazetecinin Türkiye ile çatışma çıkma ihtimaline ilişkin sorusuna ise Trump, "Erdoğan olağanüstü bir lider, böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ve müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.
Beyaz Saray'da konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'nda düşürülen ABD ordusuna ait Apache helikopterini gerekçe göstererek İran'a çok sert saldıracaklarını söyleyerek buna hakları olduğunu savundu.
İsrailli gazetecinin,
“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’i tehdit etmeyi sürdürüyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı? Ayrıca Türkiye’ye F-35 satacak mısınız?”
sorusuna Trump, "
Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen ‘Erdoğan’ı seviyor’ diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan, çok güçlü bir insan. Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde, aramızda iyi bir dostluk var."
ifadelerini kullandı.
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